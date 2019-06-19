الإنجليزي «واليس» يتصدر ترتيب «السباق إلى دبي»

المصدر: Ⅶ دبي: فائز بجبوج

تصدر الإنجليزي مات واليس ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، مستفيداً من حصوله على المركز 12 في النسخة 119 لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وتشهد الجولات الاستباقية والتأهلية حجز إحدى بطاقات المقاعد الـ50 للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي. وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها الـ46 بطولة على 31 دولة في العالم للإعلان عن بطل واحد سنوياً.

واستمر واليس بتألقه هذا الموسم ليكون ضمن الـ20 الأوائل في سبعة أحداث حتى الآن ليحصد 162 نقطة تجعله ينتقل إلى المركز الأول مكان كيفين كيسنر، رافعاً الإنجليزي رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 1760.9 نقطة في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي».

وقدم الإنجليزي جاستن روز أداء ممتازاً في البطولة الكبرى ليكون في المركز الثالث مكرراً ويكسب 475.25 نقطة ليقفز من المركز 103 إلى المركز 29 في «السباق إلى دبي»، وشارك بطل جولة موانئ دبي العالمية عام 2017 جون راهم المركز الثالث لينتقل من المركز 74 إلى المركز 25 في الترتيب، وبهذه النتيجة يضمن نجما كأس رايدر مكانهما في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل.

وبنفس الوقت نجح اللاعب زاندر شافيل في تحقيق فرصة أخرى للفوز بلقب «السباق إلى دبي» بعد مشاركته لبقية اللاعبين في المركز الثالث هذا الأسبوع ما ساعده على الانتقال من المركز 10 إلى المركز الرابع في الترتيب. وقدم هنريك ستينسون، محبوب الجماهير في دبي، أداءً جيداً في البطولة منحته احتلال المركز التاسع في أمريكا لينتقل من المركز 82 إلى 46 وهو يتطلع إلى حجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية حيث فاز باللقب عامي 2013 و2014.