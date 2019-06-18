ختام دوري الإمارات للقوس والسهم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حصد نادي الشارقة المراكز الثلاثة الأولى والميداليات الذهبية لبطولة السهم الأولمبي لمسافة 18 متراً للرجال، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دوري الإمارات للقوس والسهم، والتي أقيمت الجمعة والسبت الماضيين، بمشاركة 150 رامياً ورامية تنافسوا فيما بينهم في 3 مسابقات هي: السهم الاولمبي للرجال لمسافة 18 متراً، ومسابقة تحت 17 سنة، ومسابقة تحت 15 سنة للجنسين.

وتأتي أهمية هذه البطولة كونها تسبق المشاركة في بطولة آسيا والتي ستقام نوفمبر المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك ضمن خطة اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، وذلك من أجل التأهل الى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تمثل حلم جميع رياضيي العالم.

وأشاد عبد الله سالم بن يعقوب الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، بالبطولة التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف الأندية، موجهاً الشكر إلى كافة الأندية التي أثرت المنافسة، مثمناً جهود لجنة القوس والسهم التي بذلت جهوداً واضحة هذا العام في إطار سعيها لتطوير اللعبة والارتقاء بالمستوى ونشرها في مختلف أرجاء الدولة.