راشد النعيمي يكرّم رعاة عجمان وشركاء النجاح

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان الرياضي

كرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس نادي عجمان، رعاة النادي وشركاء النجاح الذين تكاتفت جهودهم وأسهموا في تحقيق النجاح اللافت في الموسم الكروي الماضي لأبطال البرتقالي.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبة الخاص لمجلس إدارة النادي والرعاة وشركاء النجاح، ومن بينهم عبدالرحمن أمين، وعبيد الزعابي، وعبدالله سعيد النعيمي، وسيف سالم الشامسي، وأحمد سالم الحوسني، وعبدالعزيز الجسمي.

وأكد خلال التكريم أن النجاح لا تحققه يد واحدة، فاجتماع الأيدي وتوحّد الأهداف يحقق أفضل النجاحات، فعيوننا اليوم لم تعد تتطلع إلا للقمة والدعم لا يتوجه إلا صوب مَن يستحق، مبيناً أن نجوم البرتقالي مواهب فذة تستوجب الدعم اللامحدود فهم الواجهة الرياضية المشرقة لإمارة ترعى المواهب وتحتضن الإبداع.

نموذج

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «إمارة عجمان أصبحت اليوم نموذجاً يُحتذى به لمدينة استطاعت وبجدارة أن تكون مدينة شاملة تتوافر فيها كافة المقومات، في ظل حكومة رشيدة يقودها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اللذان يؤمنان بأن الطاقات يجب أن تستثمر، وأن الإبداع ينطلق من إمارة الابتكار والرفعة.

كما أعرب عن فخره وسعادته بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه نادي عجمان، حيث حقق إنجازات متتالية، واستطاع تقديم الأفضل ليحجز مكانه في دوري المحترفين، مثمناً دور الرعاة الذين دعموا النادي منذ سنوات طويلة والداعمين من مؤسسات حكومية والإعلام الذي عكس الوجه الحقيقي للنادي.

وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن نادي عجمان تبوأ اليوم مكانة مرموقة وحجز لنفسه مقعداً مشرفاً بين أندية الدولة بفضل جهود مجلس الإدارة ودعم الرعاة وشركاء النجاح، موضحاً أن الثقة كبيرة بالكفاءات والآمال تعقد على انطلاق موسم جديد أفضل يحمل بين طياته العديد من الإنجازات والنجاحات.

دعم

من جهته أكد خليفة الجرمن، رئيس مجلس الإدارة في النادي، أن دعم القيادة هو أكبر حافز لنجوم النادي للانطلاق قدماً في درب الإبداع والاحتراف، موضحاً أن الرعاة وشركاء النجاح عهدوا التقدير من الشيخ راشد بن حميد الذي يغتنم كافة المناسبات لتقديرهم والثناء على جهودهم الدائمة. كما وجّه الجرمن الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على دعمهما اللامحدود وتشجيعهما المستمر وتأكيدهما أهمية الدور الثقافي والرياضي في تنمية الإمارة ودعم الشباب، كذلك إلى الداعمين للنادي ومسيرته الذين أكدوا انتماءهم الوثيق للإمارة، وهو ما يؤكد أيضاً أن نادي عجمان يحظى بأسرة مُحبة وراعية له في كل الظروف، لأنهم كوكبة من الرجال المخلصين لمسيرة النادي.