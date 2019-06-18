مؤتمر خورفكان العلمي الدولي لذوي الإعاقة 29 الجاري

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

أشاد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمؤتمر خورفكان العلمي الدولي لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة بالتجهيزات والاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الذي سينطلق في مدينة الشارقة برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي يومي 29-30 يونيو 2019 تحت شعار (الرياضة لذوي الإعاقة.. من احتواء التنظيم للأداء الأمثل) بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة (دراسا) وبالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي.

حضور

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس في فندق الشيراتون، بحضور كل من الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد نائب رئيس اللجنة العليا رئيس اللجنة التنفيذية، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور محمد عبد العظيم محمود مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتميز المؤسسي بمجلس الشارقة الرياضي عضواً ومنسقاً عاماً للمؤتمر.

شكر

وتوجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي، خلال المؤتمر الصحافي بالشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اهتمام سموه الدائم بالرياضة وأبنائه الرياضيين، وكذلك بمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، مؤكداً على أن الاهتمام برياضة المعاقين ضمن اهتمامات العديد من الهيئات والمؤسسات الرياضية ومنها مجلس الشارقة الرياضي، حيث يعتبر رياضة أصحاب الهمم من الرياضات التي لها مستقبل كبير على المستوى الدولي والأولمبي، لذلك يهتم بالارتقاء بأندية المعاقين من حيث المنشآت والدعم المادي والمعنوي، وتوفير فرص المشاركة المحلية والإقليمية والدولية للاعبين.

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالمجالات المختلفة للتربية البدنية المعدلة ورياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يسعى المؤتمر إلى توفير قاعدة بيانات تتضمن نتائج الأبحاث العلمية في المجالات الرياضية والبدنية المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير سبل الاستفادة منها لجميع المنظمات والمعاهد والكليات والهيئات والمجالس الرياضية والعديد من الأهداف العلمية والمجتمعية.