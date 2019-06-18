أبوظبي غراند سلام.. بوابة الجوجيتسو إلى روسيا

المصدر: Ⅶ موسكو - مصطفى الديب

انضمت جولة موسكو من بطولة أبوظبي غراند سلام التي اختتمت مساء أول من أمس، إلى قائمة البطولات التي تجوب العالم، وجاءت لتجلس على عرش الأحداث التي تنظمها الإمارات في روسيا بعد النجاح الكبير الذي تحقق في البطولة سواء على مستوى المشاركة وكذلك على المستوى الفني.

ولم تكن روسيا تعرف الجوجيتسو مطلقاً ولم يكن هناك ممارسون للعبة، ولكن تبدل الحال تماماً بعد أن دخل الدعم الإماراتي بكافة جوانبه، وأصبحت اللعبة واحدة من الألعاب الناشئة المهمة، والتي يتزايد الإقبال عليها من الشباب الصغير، واقتربت دولة روسيا من الإعلان عن إنشاء اتحاد خاص للعبة في الفترة المقبلة.

من جانبه، قال البرازيلي ألكسندر فاري المنظم المحلي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو: «أبوظبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام هما السبب الرئيسي وراء انتشار اللعبة في روسيا»، مشيراً إلى أن تنظيم جولة موسكو من بطولة أبوظبي غراند سلام والإقبال الكبير على المشاركة فيها يؤكد مدى التطور الذي حدث للعبة في روسيا. كما وجه الشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها في سبيل تطوير اللعبة ونشرها على مستوى العالم.

وأضاف: «جئت إلى روسيا من البرازيل واللعبة هناك مشهورة ومعروفة للغاية، لكن في روسيا لم تكن كذلك وظلت فترة طويلة كذلك إلى أن دخلت اللعبة الحقبة الظبيانية والإماراتية التي كانت سبباً مباشراً في هذا التطور الهائل للعبة هنا في بلاد القياصرة»، منوهاً بأنه يمتلك صالة تدريب للألعاب القتالية بشكل عام، ومن ضمنها الجوجيتسو وهي من أكثر الألعاب التي عليها إقبال من الشباب الروسي في السنوات الأخيرة.