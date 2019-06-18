النمساوي رايتيرير بطل «المجر للدراجات المائية»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

واصل فريق الفيكتوري تيم حصد النتائج الطيبة في الساحات العالمية للرياضات البحرية، حيث استطاع قائد دراجة فيكتوري تيم 90 المائية البطل النمساوي كيفين رايتيرير الفوز بالمركز الأول لجائزة المجر الكبرى - الجولة الثانية من بطولة العالم 2019- والتي اختتمت الأحد في بحيرة نييرغيهازا.

وتعد بطولة القارات الأوروبية واحدة من أهم البطولات الدولية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، وأنهى فريق الفيكتوري تيم مشوار الجولة الثانية من بطولة العالم يوم أول من أمس عبر المتسابق رايتيرير متصدرا لفئة واقف جي بي 1 في الترتيب العام لجائزة المجر الكبرى للدراجات المائية بعد ثلاث مراحل على مدار يومين.

وتفوق قائد دراجة فريق فيكتوري تيم رايتيرير في المرحلة الأولى على النرويجيين ستان استيجين واوريك بيرنتسين، كما تألق في المرحلة الثانية أيضاً، لكن الحظ لم يبتسم له في المرحلة الثالثة والتي تألق فيها زابو بارناباس والمجري ديري اتيلا الذي حل ثانيا لتكون النهاية سعيدة لرايتيرير الذي توج باللقب حاصدا النقاط الأعلى في الترتيب العام مهديا الفيكتوري تيم لقب الجولة الثانية ومواصلا لصدارة الترتيب العام، حيث تضاف نقاط هذه الجولة إلى رصيده السابق (75) نقطة.

وبالنتائج التي تحققت في بحيرة نييرغيهازا اقترب اللقب العالمي في بطولة القارات الأوروبية 2019 من خزائن مؤسسة الفيكتوري تيم في الظهور الأول للفريق في هذا الحدث، حيث يحتاج الفريق إلى المضي قدما في الجولتين الثالثة والختامية والتي ستقام نهاية الشهر الحالي في العاصمة الكرواتية زغرب.