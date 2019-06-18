اعتماد أجندة تنس الإمارات للموسم المقبل

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

اعتمد الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، أجندة الموسم الرياضي المقبل 2019-2020، والتي يأتي في واجهتها استمرار الجهود التطويرية للعبة، ودعمها بشكل مباشر، وبما يسهم بتطوير المردود العام لرياضة التنس في الإمارات، وتعزيز الجهود التنظيمية، بعد النجاح الذي تحقق خلال استضافة الإمارات لأول مرة بطولة آسيا تحت أعمار 14 سنة، وفي الجانب التنافسي، والذي قاد لنتائج طيبة، رسمت آفاقاً مبشرة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة، برئاسة الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، وتم خلاله مناقشة أهم المحطات التي شهدها الموسم الماضي، وتسليط الضوء عل المكاسب المتحققة، من أجل تعزيزها نحو مواسم مقبلة أفضل.

واستعرض الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، وأعضاء مجلس الإدارة، عدداً من الجوانب المهمة التي يتطلع الاتحاد إلى تنفيذها خلال الموسم المقبل، وأبرزها في جانب تطوير عمل الأكاديميات، ورفع عددها، والعمل على زج اللاعبين المواطنين فيها، وتطوير المردود العام للمنتخبات، وأثنى على جهود لجنة المسابقات نظمت في الموسم الماضي 179 بطولة على المستوى المحلي، وبزيادة بنحو 47 بطولة جديدة في مختلف الإعمار والفئات، منها 148 في دبي، و9 بطولات دولية في كل من أبوظبي ودبي والفجيرة، وحققت جميعها العلامة الكاملة للنجاح، بشهادة الاتحادين الآسيوي والدولي.

مقترح

كما اعتمد مجلس الإدارة، المقترحات التي تقدم بها نائب رئيس اتحاد اللعبة، أحمد عبد الملك أهلي، بصفته رئيس لجنة التطوير، والتي ركزت عل اختيار ثلاثة مراكز في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، وآخر في الفجيرة، ومد يد التعاون معها بشكل مضاعف، من أجل تبني برنامج داعم لاستكشاف اللاعبين المواطنين الموهوبين، والزج بهم في المشاريع التطويرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس، وكذلك تعزيز تنظيم دوري الفرق بعد النتائج والمكاسب الثمينة التي حققها في الموسم الماضي، واعتمد المجلس تنظيم معسكر خارجي لمنتخب الرجال في الأردن، تمهيداً للمشاركة في بطولة كأس ديفيز، قبل انطلاق المنافسات، مراعياً الظروف التدريبية للاعبين، وتم التطرق إلى عدد البطولات الدولية التي سيتم تنظيمها في الموسم المقبل، والعمل عل دعم مشاركة اللاعبين المواطنين فيها، إضافة إلى البطولات المحلية والتصنيفية، والعمل عل زيادة عددها بشكل تصاعدي، وبما يسهم بتطوير أفضل للتنس في الإمارات.