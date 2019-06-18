الهاملي يشارك باجتماع البارالمبية الدولية في روما

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اختتمت أمس أعمال اجتماعات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية لرياضة أصحاب الهمم، التي أقيمت بمدينة روما الإيطالية برئاسة البرازيلي أندريو بارسونس وبحضور محمد محمد فاضل الهاملي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية وأعضاء المجلس، وشهدت أعمال اجتماع المجلس عدداً من الموضوعات المهمة التي تخص مختلف الرياضات البارالمبية وفقاً للخطة الاستراتيجية، حيث استعرضت تقارير اللجان العاملة في اللجنة البارالمبية الدولية والاطلاع على تقارير اللجان المنظمة.

وأشاد الهاملي بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها اللجنة، مؤكداً أن المجلس يعمل على استقرار الأداء المتميز لتطور الحركة البارالمبية، كما التقى الهاملي عمر عبيد الشامسي سفير الدولة لدى إيطاليا، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات رياضة أصحاب الهمم وتطورها الملحوظ بدولة الإمارات.