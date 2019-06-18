الحمادي بطلاً لـ «شطرنجية أطفال الشارقة»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بالتعاون مع مركز الطفل بحلوان، بطولة الشطرنج الخاطف لأطفال الشارقة، وذلك بمشاركة العديد من منتسبي مراكز الطفولة بالإمارة، الذين وصل عددهم إلى 25 لاعباً ولاعبة.

وأقيمت البطولة من 7 جولات، بنظام الشطرنج الخاطف 3 دقائق وثانيتين. واستطاع اللاعب الموهوب راشد حسين الحمادي، أن يحقق المركز الأول ولقب البطولة، بعد منافسات قوية وحامية بين زملائه وزميلاته المشاركين.

عقب نهاية المنافسات، قامت إدارة المركز، بتقديم درع المركز لنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، مثمنة الدور الذي يقوم به النادي في نشر اللعبة، ودعم أطفال الإمارة في كل ما يعمل على تطوير مستواهم، وكذلك توزيع العديد من الجوائز اللاعبين واللاعبات الفائزين بالبطولة، بالإضافة إلى الميداليات والكؤوس.