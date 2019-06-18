إيرست فاندرسار.. كفيفة تصارع بالعقل

المصدر: Ⅶ موسكو- البيان الرياضي

في عالم الرياضة الكثير من الحكايات والقصص الملهمة، لكن هناك قصصاً تتخطى حاجز الإلهام وتقفز على كل الحقائق وربما لم تأت في الأحلام، على بساط جولة موسكو من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو وقف الجميع يحدق ويسأل نفسه قبل أن يتحدث لسانه هل هذا حقيقي ؟ ولكن لم يقتنع أحد بالإجابة إلا بعد أن أكد المنظمون ذلك وعلم الجميع أن الهولندية إيرست فاندرسار كفيفة البصر ستلعب على بساط البطولة وفي منافسات الحزام البنفسجي.

كفت إيرست عن رؤية العالم ومن حولها لكنها لم تكف عن رؤية أهدافها، ولم تتوقف أحلامها بانطفاء نور العين وظلت مضيئة في خيالها.

تصارع لاعبة الجوجيتسو أصحاب البصر لكن بالبصيرة والعقل والإحساس، تسمع تحركات منافستها تعرف كيف تنازلها وفي أوقات كثيرة تخضعها بحركة تعلمتها فقط بالسمع والإحساس لم ترها ولم تعرف كيف تنفذها إلا بوصف مدرب أو رواية صديقة.

لا تعيش إيرست في موسكو ولا في أي مدينة روسية لكنها تعيش هناك في هولندا بلاد الطواحين وعشاق اللون البرتقالي، قطعت المسافة لا بهدف نيل استعطاف البعض وشفقتهم ولكن من أجل نيل شرف المحاولة على الأقل على بساط أهل البصر الذين لم ترهم وفقط تعرف وجوههم بالوصف.

اختارت فاندرسار الجوجيتسو لأنها أرادت أن تكون قوية وفي نفس الوقت ذكية، حيث أكدت أن اللعبة فيها الكثير من الأمور التي لا تتواجد في لعبة أخرى حيث القتال وكذلك الأخلاق، وأكدت أنها تعلم الصبر والمثابرة والقوة والدفاع عن النفس.