الأولمبية تطلب النظام الأساسي للاتحادات الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

طلبت اللجنة الأولمبية الإماراتية من الاتحادات الرياضية الأعضاء في الفئتين الأولى «الأولمبية» والثانية «غير أولمبية» موافاتها بنسخة عن النظام الأساسي المعتمد لهذه الاتحادات وذلك في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

وأكدت اللجنة الأولمبية الإماراتية في بيانها أنها طلبت هذه النسخ عن الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الإماراتية في ضوء الإعداد للاجتماع المشترك مع ممثلي كل من اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية - أنوك - والمجلس الأولمبي الآسيوي ورابطة الاتحادات الدولية للألعاب الأولمبية الصيفية – أسويف - والذي سيعقد خلال النصف الثاني من أكتوبر من العام الجاري، متضمنة جدول أعمال الاجتماع مناقشة المبادئ والقرارات الدولية الرياضية الحديثة في تنظيم القطاع الرياضي وفق القوانين الدولية.