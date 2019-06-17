انطلاقة استعدادات يد شباب الأهلي يوليو المقبل

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

أعلن ماجد أهلي عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي ومشرف كرة اليد بالنادي أن استعدادات الفريق الأول لكرة اليد بالنادي للموسم الجديد 2019/‏‏2020 ستنطلق في الأسبوع الأول من يوليو المقبل بقيادة المدرب الجديد التونسي سامي السعيدي بعد أن أنهينا جميع إجراءات التعاقد معه، والذي جاء خلفاً للمدرب الوطني ابن النادي خالد أحمد البلوشي الذي أبدى عدم رغبته بالتواجد ضمن الجهاز الفني وفضل أخذ قسط من الراحة.

وأضاف أنه تم تعين ابن النادي اللاعب والمدرب السابق يوسف أحمد مساعداً للمدرب السعيدي، ليحل محل البحريني سيد رضا موسوي، وأضاف أن البحث جار على قدم وساق للتعاقد مع محترف «سوبر» لضمه لصفوف الفريق في الموسم المقبل، ليحل محل المحترف السابق البحريني حسين الصياد، خاصة وأن هذه التغييرات تستهدف السعي لتحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات.

دعم

ووجه ماجد شكره وتقديره لقيادة النادي، ومجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي بقيادة اللواء محمد أحمد المري، مشيداً بدعم مجلس إدارة النادي والتي لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بكافة الفرق الرياضية بالنادي وبكافة الألعاب والمناشط الرياضية والثقافية والمجتمعية؛ بفضل الانسجام القائم بين أبناء النادي على مستوى الإدارة واللجان المختصة في جميع الألعاب. وثمن الجهود الكبيرة والمخلصة التي قام بها المدرب خالد أحمد وتحقيق العديد من البطولات المحلية والخارجية خلال فترة قيادته للفريق، موضحاً أنه سيبقى من أبناء النادي وجنوده المخلصين.