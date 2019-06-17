«طيار» بطل «غناضة» للمحامل الشراعية 60 قدماً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

توج القارب «طيار» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بطلاً لسباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أول من أمس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بمشاركة 2000 بحار على متن مائة محمل شراعي. وأنهى «طيار» بقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي السباق البالغ مسافته 28 ميلاً بحرياً في المركز الأول ليحصل على 240 ألف درهم وسيارة جائزة بطل السباق.

وجاء «الوصف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد في المركز الثاني، وحصل الوصيف على 210 آلاف درهم جائزة مالية وسيارة، فيما احتل المركز الثالث «براق» وحصل على مائتي ألف درهم وسيارة، وحل رابعاً «التبر» لراشد محمد راشد بن غدير وحصل على 145 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز الخامس فذهب إلى لاهوب لعبدالله علي جابر الحمادي وحصل على 140 ألفاً جائزة مالية، فيما كان المركز السادس من نصيب الطف لمحمد راشد مصبح الرميثي وحصل على 130 ألف درهم جائزة مالية.

الساحل السابع

وحل سابعاً الساحل لسعيد سالم سعيد الرميثي وحصل على 125 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز الثامن فاحتله زف زاف لعبدالله أحمد خادم راشد المهيري وحصل على 120 ألف درهم جائزة مالية، وحل تاسعاً الشقي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 115 ألف درهم، فيما كان المركز العاشر من نصيب حشيم للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 110 آلاف درهم.

توج الفائزين في سباق أول من أمس، ماجد عبدالله المهيري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي للنادي. كما شهد السباق الذي بلغ إجمالي جوائزه 4 ملايين درهم تنافساً شديداً بين البحارة المشاركين، إذ انطلق من جزيرة أبو الأبيض وصولاً إلى خط النهاية بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.

تهنئة

من جهته، هنأ أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة النادي الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على فوز طيار بالسباق، مؤكداً أن السباق جاء قوياً، وأن المحمل طيار استحق الفوز باللقب عن جدارة بعدما قدم البحارة أداءً مميزاً.

كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة على دعم ورعاية سموه الدائمة لأنشطة النادي والسباقات التراثية الأصيلة، مشدداً على أن رعاية سموه لسباق غناضة ضاعف من قيمة الحدث وجعل الجميع يقاتل على نيل اللقب. موضحاً نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت سيبدأ منذ الآن التجهيز لسباق دلما التاريخي الذي يعد الجولة الأخيرة من سباقات المحامل الشراعية 60 قدماً ويقام في أكتوبر المقبل، خاصة وأنه السباق الأضخم في السباقات البحرية التراثية، ويشهد مشاركة واسعة من البحارة من مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى ارتفاع جوائزه المالية التي تصل إلى 25 مليون درهم.