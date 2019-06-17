سارة العامري تحرز ذهبية دولية كازاخستان للكاراتيه

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

ضمن استعدادات منتخب الإمارات للكاراتيه للناشئين والشباب للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في دولة شيلي في أكتوبر 2019، حققت اللاعبة سارة العامري، الميدالية الذهبية للإمارات في مسابقة الكوميتيه وزن تحت 59 كغم لفئة الآنسات، في بطولة كازاخستان الدولية المفتوحة التي بدأت فعالياتها يوم السبت الماضي بمدينة استانا بكازاخستان عقب فوزها في المباراة الأولى على اللاعبة اشيم ارزهام الكازاخستانية بنتيجة 6-5، كما فازت في المباراة الثانية على الكازاخستانية ازهار سيتكول بنتيجة كبيرة 8-3 لتصعد للنهائي وتتفوق على الكازاخستانية كاميلا دوزولمانوفا بنتيجة 3-0.

مشاركة

كما شارك في نفس البطولة اللاعب عبد العزيز العامري في فئة الناشئين تحت وزن تحت 57 كغم،والتي شهدت منافسة قوية بين 23 لاعباً في هذه الفئة. وفاز لاعبنا في مباراته الأولى بنتيجة 1-0 والثانية بنتيجة 5-2 ليلاقي لاعب كازاخستان سبارجاليف أسكر ويخسر أمامه بصعوبة بنتيجة 2-0. شارك في البطولة 550 لاعبا يمثلون 14 دولة مشاركة.

تهنئة

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي، بالمستوى التي ظهر عليه اللاعبون بالبطولة، مهنئاً اللاعبة سارة العامري على حصولها على الميدالية الذهبية، وموجهاً شكره للاعبين على الأداء المتميز، مثمناً جهود الأجهزة الفنية. وشدد على أهمية النتائج كركيزة أساسية نحو مواصلة حصد الإنجازات لكاراتيه الإمارات.