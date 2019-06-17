علي بن حيدر: القوة البدنية حققت نقلة نوعية للإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

وصف علي عبد الله بن حيدر نائب رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الإنجازات التي حققتها رياضة القوة البدنية، أنها قادت اللعبة لتكون في الواجهة بين نظيراتها على المستويين العربي والقاري وبين نخبة منتخبات العالم، لاسيما بعد نجاح لاعب منتخبنا فيصل الغيص الزعابي من حصد الميدالية الفضية بالبطولة.

جاء ذلك خلال استقبال بعثة المنتخب الوطني للقوة البدنية في مطار دبي الدولي بعد عودتها من المشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية، والتي أقيمت في السويد وبحضور بطل العالم السابق قاسم يزبك.

وأكد بن حيدر، أن رئيس الاتحاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي أخذ على عاتقه النهوض بالمستوى الإداري والفني للقوة البدنية منذ عدة سنوات، وساهم التعاون المثمر بين أسرة الاتحاد في الارتقاء بمستواها، ومقدماً الشكر لفريق العمل الذي مهد لهذا النجاح.

جهود كبيرة

وأضاف بن حيدر: «قادت الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام ولجنة القوة البدنية إلى تأسيس قاعدة رياضية فنية وإدارية صلبة، والصبر على تنميتها بشكل تدريجي مهدت للوصول إلى هذه المكانة»، وتابع: «لقد ساهمت النتائج المميزة على صعيد المنافسات في التعريف بمكانة القوة البدنية الإماراتية على المستوى الدولي، إضافة إلى استضافة بطولة آسيا العام الماضي، ما أدى إلى تعزيز ثقة الاتحادين الدولي والآسيوي بالإمكانات الإماراتية التنظيمية، وهو ما قاد الإمارات إلى الفوز بشرف تنظيم بطولة العالم التي ستقام في دبي أواخر نوفمبر المقبل».

سعادة

كما أعرب عن سعادته بالنقلة النوعية لحكام القوة البدنية بحصولهم على الشارات الدولية وقيادتهم لكبريات البطولات مثل الحكام الدوليين راشد العمري وسعيد الماس وحمد العجمي وفيصل الزعابي.