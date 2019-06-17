اتحاد كلباء يضم «الشطرنج» إلى أنشطة النادي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

زار وفد من نادي الشارقة للشطرنج يضم جمال عيسى المدفع الأمين العام وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد مسؤول نشر اللعبة بالشارقة ورجائي السوسي المدير التنفيذي، مقر نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي، حيث التقى الوفد سعيد خلفان المزروعي الأمين العام للنادي وعيسى بن هويدن مشرف الألعاب الفردية وتم تبادل الآراء حول أفضل السبل لنشر لعبة الشطرنج وإدخالها ضمن أنشطة النادي وقد قرر النادي من خلال اتصال رئيس مجلس الإدارة ضرورة وأهمية إدخال اللعبة ضمن أنشطة النادي في الموسم الرياضي الحالي.

وتم الاتفاق على دعم النادي بالتجهيزات اللازمة للعبة من قبل نادي الشارقة للشطرنج وكذلك تخصيص مدرب خلال المرحلة الحالية للعمل على بناء قاعدة شطرنجية من أبناء كلباء والمناطق التابعة لها.

من جهته، أشاد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بتجاوب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كلباء بإدخال اللعبة ضمن أنشطة نادي اتحاد كلباء خلال هذا الموسم والذي يؤكد على قناعتهم بأهمية رياضة الشطرنج لخلق جيل من أبناء المنطقة قادر على المنافسة في الرياضات الذهنية والفردية، مؤكداً أن أبناء منطقة كلباء بحاجه ماسة لتلك الرياضات الفردية لوجود عدد كبير من المواهب من أبناء المنطقة متمنياً للنادي التوفيق والنجاح.

يذكر أن اللجنة المكلفة بنشر اللعبة قد قامت بزيارات وإدخال لعبة الشطرنج في بعض مدارس مدينة كلباء وعلى رأسها المدرسة الإنجليزية بكلباء كمقدمة لإدخالها واعتمادها بالنادي ضمن أنشطته.