وفد اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص يزور الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

استقبل الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، أول من أمس، وفد اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية الذي يترأسها بيتر ويلر الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي. في زيارته للجنة الشارقة التنفيذية المحلية للأولمبياد، لتقديم الشكر والتقدير والإشادة بالنجاح الكبير الذي حققته الإمارة ضمن برنامج المدن المضيفة. ورافقته ضمن الوفد شما صقر غباش عضو اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

وقدم الرئيس التنفيذي للأولمبياد شهادة التقدير الأكبر بالنجاح التنظيمي اللافت لإمارة الشارقة، ودورها في إنجاح الاستضافة، واستقبال وفود دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص. كما أشاد بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج المدن المضيفة المصاحب للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 أبوظبي مارس الماضي.

من جانبه عبر د. طارق بن خادم رئيس لجنة الشارقة المحلية للمدن المضيفة عن شكره وتقديره للوفد على هذه الزيارة المميزة وجهوده الجبارة في تنسيق التنظيم العام للجان الدولة كافة، هذا الجهد التنظيمي الضخم الذي كان دعامة النجاح المبهر للأولمبياد، مؤكداً أن الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة ليس أمراً ترفيهياً، بل هو أحد الحقوق الواجبة على الجميع، لا سيما هذه الفئة الهامة التي توليها إمارة الشارقة الرعاية والعناية، ولا تتوانى في المشاركة في الأحداث والبرامج التي تسهم في دعمها ومساندة حقوقها لتبرز في الحياة بكل ثقة وصلابة.