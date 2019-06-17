معسكرات صيفية لأكاديمية جمعية عجمان للسباحة

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

باشرت أكاديمية جمعية عجمان للسباحة استعدادها لموسم الصيف الذي يبدأ مع بداية يوليو المقبل، بعدما قامت الإدارة الجديدة للمسبح بتغييرات شاملة للمسبح الوحيد النصف أولمبي بمساحة 25 متراً، وقامت الإدارة الجديدة للأكاديمية برئاسة حمد الدوسري بالتعاقد مع كادر فني متميز من مصر بقيادة دكتور وليد دغيم، إضافة إلى المدربين سند محمد، ومحمود رضا، ومحمد نصر الدين.

وأكد حمد الدوسري أن الأكاديمية أيضا تعاقدت مع اتحاد السباحة من أجل تنظيم أول دورة دولية في الإنقاذ بإمارة عجمان، وتستعد لموسم الصيف بنظام جديد وتدريبات صباحية ومسائية وتبحث حاليا إدراك ألعاب أخرى، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مفاجأة في الفترة المقبلة.