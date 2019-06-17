الإمارات تحصد 48 ميدالية ملوّنة في جولة موسكو

المصدر: Ⅶ موسكو - مصطفى الديب

اختتمت مساء أمس منافسات جولة موسكو من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أقيمت بصالة ترامف أرينا بالعاصمة الروسية، وأقيمت المباريات بثلاثة أحزمة هي: البنفسجي والبني والأسود.

توج الفائزين معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وعدد من مسؤولي سفارة الدولة في روسيا.

وبلغ عدد ميداليات لاعبي أندية الإمارات التي شاركت في البطولة على مدار اليومين 48 ميدالية، بعد إضافة ذهبية وخمس فضيات، وبرونزيتين عن طريق سعيد المزروعي الذي حصد فضية وزن 62 للحزام البنفسجي، وبرونزية لعمر الفضلي في الوزن نفسه، وعبيد الكعبي فضية الحزام الأسود وزن 69 كغم للأساتذة، وذهبية سالم الحوسني لأساتذة الحزام البنفسجي، وفضية حميد الكعبي في وزن تحت 69 كغم للحزام البنفسجي، وبرونزية محمد العامري في وزن 85 كغم للحزام البنفسجي، وعلى صعيد السيدات حصدت مها الهنائي فضية وزن تحت 55 كغم للحزام البنفسجي، وفضية أسمى الصبيحي في وزن تحت 95 كغم للحزام نفسه

صدارة

وعلى صعيد الترتيب العام للدول تصدرت روسيا منافسات البطولة بشكل عام بعد أن جمعت 24260 نقطة على مدار اليومين من خلال الفوز في 304 مباريات، حصدت خلالها 33 ذهبية و35 فضية و30 برونزية، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني برصيد 10860 نقطة من خلال 135 فوزاً حصدت خلالها 21 ذهبية و17 فضية و16 برونزية، فيما كان المركز الثالث من نصيب الإمارات برصيد 9940 نقطة من خلال 95 فوزاً حصدت خلالها 14 ذهبية و16 فضية و15 برونزية، وحلت أوكرانيا رابعة برصيد 920 نقطة من 13 فوزاً وذهبيتين وفضية وبرونزية، وخامسة جاءت المملكة العربية السعودية برصيد 920 نقطة أيضاً من 13 فوزاً وذهبية واحدة وفضيتين وبرونزية.

منافسات

وجاءت المنافسات مثيرة للغاية فيما سيطر البرازيليون على الذهب في منافسات الحزام الأسود، وتوج فيكتور هوجو بلقب وذهبية الوزن الثقيل للحزام الأسود، وهي الفئة الأقوى على الإطلاق، وذلك بعد أن تفوق على مواطنه رودريجو بيريرا الذي حصد الوصافة والميدالية الفضية بعد مباراة قوية ومثيرة على البساط الرئيسي للبطولة.

شكر

من جهته، عبر طارق البحري، مدير جولات أبوظبي جراند سلام، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته جولة موسكو، وقال: «لقد كانت النسخة متميزة ورائعة والأجواء حماسية ومثيرة للغاية».

وأضاف: «على الرغم من أنها النسخة الأولى التي تقام في العاصمة الروسية فإنها حققت نجاحات كبيرة، وشهدت إقبالاً منقطع النظير على مستوى المشاركة من 40 دولة، وكذلك على صعيد عدد اللاعبين الذين تخطوا 550 لاعباً ولاعبة». كما وجه الشكر إلى الجميع سواء فريق عمل البطولة أو الشركاء في روسيا وكذلك وسائل الإعلام التي نقلت الحدث بشكل متميز أخرجه بالصورة التي تليق به.

وتابع: «بكل تأكيد النسخة المقبلة ستشهد العديد من المستجدات لاسيما أن التجهيزات ستكون مختلفة في ظل التوقع بإقبال كبير على المشاركة بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى».

ووجه البحري الشكر إلى سفارة الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية وفريق عمل السفارة بقيادة معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا، مؤكداً أن الجميع قدم كل ما في وسعه لنجاح الحدث وخروجه بالصورة التي تليق بالإمارات.

حدث

وصف يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، نسخة موسكو بالاستثنائية وقال: «بكل تأكيد الحدث استثنائي كونه يقام للمرة الأولى في روسيا وحقق هذا النجاح الكبير سواء على مستوى التنظيم أو المشاركة». كما أشاد بالأجواء الحماسية والرائعة للمنافسات على مدار اليومين خصوصاً مباريات ملك البساط التي شهدت قوة وإثارة إلى أبعد الحدود وتوج بها البرازيلي روشا.

وواصل: «شكراً لكل شخص شارك في هذا النجاح الباهر سواء وسائل الإعلام التي نقلت الحدث بصورة مميزة أو سفارة الدولة في روسيا وفريق العمل بقيادة السفير معضد حارب الخييلي الذي وفر كل متطلبات النجاح وذلل الكثير من الصعوبات أمام المشاركين خصوصاً من الفرق والأكاديميات الإماراتية».