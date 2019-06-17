ألبرتو روبيو بطل كأس سوق دبي الحرة للغولف

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اختتمت الجمعة الماضي على مضمار «إرث» في عقارات جميرا للغولف بدبي، الدورة السنوية الـ 26 لكأس سوق دبي الحرة للغولف، بمشاركة 92 لاعباً، حيث نجح ألبرتو روبيو في تسجيل 43 نقطة، كانت كفيلة بتتويجه بكأس الحدث، الذي أقيم وفق نظام ستابلفورد لاحتساب النقاط.

وفي فئة الرجال، فاز كلاوس هانسون بالمركز الأول بعد تسجيله 41 نقطة، تلاه في المركزين الثاني والثالث، سابهوجيت بيسواس وريتشارد كولينز برصيد 40 نقطة لكل منهما، بعد أن حسم الأول بطاقة البلاي أوف لصالحه.

وفي فئة السيدات حققت أورلا شورتن المركز الأول إثر تسجيلها 41 نقطة، متقدمة على غابي غريبل (31 نقطة)، في حين ذهب الثالث إلى بياترس غاليبيني (29 نقطة).

وشهدت فئة الكبار (سنيورز) منافسة قوية حسمها عزيز سالم لصالحه برصيد 38 نقطة، وذلك بعد اللجوء إلى بطاقة البلاي أوف، التي أعطت سالم الأولوية في الفوز نظراً لأدائه الأفضل في الحفر التسع الخلفية.

وأشاد كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بالشعبية المتزايدة التي حققتها كأس سوق دبي الحرة للغولف، منذ انطلاقتها الأولى في عام 1993، وأضاف: «يُقام هذا الحدث للسنة الـ 26، ونحن سعداء برؤية الكثيرين هنا، ونعتز بتنظيمنا للعديد من الأحداث الرياضية على مدار العام، وهذا الحدث يسدل الستار على موسم الغولف في دبي، ونتطلع إلى لقائكم في سبتمبر المقبل، موعد كأس سوق دبي الحرة للغولف سنيورز، كما شكر المشاركين في البطولة، وكذلك عقارات جميرا للغولف، لاستضافتها الحدث».