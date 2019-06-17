«الأولمبية» تطلب النظام الأساسي للاتحادات الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عممت اللجنة الأولمبية الوطنية، على الاتحادات الرياضية الأعضاء في الفئتين الأولى «الأولمبية»، والفئة الثانية «غير أولمبية»، موافاتها بنسخة عن النظام الأساسي المعتمد للاتحادات الرياضية، وذلك في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه.

جاء ذلك على ضوء الإعداد للاجتماع المشترك مع ممثلي كل من اللجنة الأولمبية الدولية «IOC»، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «ANOC»، والمجلس الأولمبي الآسيوي «OCA»، ورابطة الاتحادات الدولية للألعاب الأولمبية الصيفية «ASOIF»، والذي سيعقد خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر للعام الجاري، وذلك لمناقشة المبادئ والقرارات الدولية الرياضية الحديثة في تنظيم القطاع الرياضي، وفق القوانين الرياضية الدولية، ومواءمتها للانسجام مع السياسة الرياضية.