ريم الهاشمي أول بطلة ألعاب قتالية في العالم تدرس الفضاء

المصدر: وام

ريم عبد الكريم الهاشمي بطلة العالم للجوجيتسو في فئة الحزام الأزرق، انتزعت الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق في بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين أبريل الماضي بعد 5 نزالات قوية، لتسجل اسمها كأول بطلة إماراتية تحصد الذهب في فئة البالغات، وقد شاركت أمس في جولة موسكو جراند سلام وحصدت الذهب أيضا.

ريم لم تكتف بهذه الإنجازات الرياضية، لكنها سجلت اسمها في سجل آخر، هو سجل العلم والمعرفة، لتصبح أول لاعبة للألعاب القتالية في العالم تدرس هندسة الفضاء، فهي انتهت للتو من العام الأول لها في هذا التخصص النادر، حاصلة علي درجة الامتياز.

وطموحها أن تكون عالمة فضاء وأن تقدم أبحاث وتعمل في أشهر وكالات الفضاء في العالم، في نفس الوقت الذي تسعى فيه بكل قوة لتحافظ على موقعها كبطلة للعالم في رياضتها المفضلة.

تقول ريم: "إذا كان السؤال عن كيفية التميز في الدراسة الصعبة والرياضة معا في آن واحد، فإن الإجابة بسيطة للغاية، وهي الاستثمار الأمثل للوقت، من خلال تنظيمه والاستفادة من كل دقيقة فيه، لأن الوقت أهم منحة من الله يجب أن نحافظ عليها ونطوعها في خدمة أهدافنا".

وأضافت : "أنا فخورة بأن أكون أول لاعبة للألعاب القتالية في العالم تدرس الفضاء، والجوجيتسو ستساعدني مثلما تساعد هزاع المنصوري، الذي يحمل الحزام البنفسجي".

وأعربت عن ثقتها بأن بنت الإمارات قادرة على الإبداع في كل مكان إذا وجدت الفرصة، .. مضيفة أنا محظوظة بالدعم الكبير من أسرتي ومن اتحاد اللعبة برئاسة سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الهاشمي .. برونزية بطولة آسيا في فيتنام 2017 وبرونزية بطولة آسيا بتركمانستان 2017 وذهبية بطولة أبوظبي العالمية حزام أبيض 2017 وذهبية بطولة أبوظبي العالمية حزام أزرق 2019 وجائزة أبوظبي العالمية لأفضل لاعبة إماراتية حزام أزرق وذهبية موسكو جراند سلام للجوجيتسو 2019.