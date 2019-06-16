«دولي السيارات» يكلف الإمارات تدريب منظمي سباقات الفورمولا - 1

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أوكل الاتحاد الدولي للسيارات FIA مسؤولية التدريب والتحضير والتأهيل لكافة الكوادر الفنية لسباقات الفورمولا - 1 على مستوى العالم إلى نادي الإمارات للسيارات بقيادة رئيسه محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الدولي والقائمون عليه إلى نادي الإمارات للسيارات والقائمين عليه من مسؤولين وخبراء وكوادر فنية قادرة على تحقيق كل الأهداف المرجوة والتي تساهم في النجاح الفني والتنظيمي وضمان سلامة جميع السائقين ومسؤولي السباقات وكافة عشاق الفورمولا - 1 من المشاهدين في حلبة السباقات في كافة سباقات الفورمولا 1 على مستوى العالم.

وجاء اختيار نادي الإمارات للسيارات للقيام بهذه المهمة لما يتمتع به النادي من قدرات وخبرات كبيرة وخبرات عالية في هذا الخصوص مشهود لها بالكفاءة والنجاح والخبرة التي تم اكتسابها منذ قرابة 10 سنوات وتحديداً منذ أن تم إنشاء الوحدات التدريبية المتخصصة في النادي، والتي ساهمت وتساهم في إعداد «كود موحد» لجميع مسؤولي رياضة السيارات في سباقات الفورمولا - 1 على مستوى العالم، لضمان السلامة والنجاح الذي يستهدف في النهاية الوصول إلى حدث رياضي ناجح وآمن.

حلقة دراسية

وفي هذا الإطار سينظم نادي الإمارات للسيارات حلقة دراسية مدة يومين منتصف الأسبوع المقبل، في مقر الاتحاد الدولي للسيارات في جنيف من خلالها سيتم عرض كافة البرامج المقترحة لاعتمادها من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي، وهي الخطوة الأولى في إدخال نظام ترخيص عالمي لجميع مسؤولي الاتحاد في جميع أنحاء العالم البالغ عددهم 146 عضواً.

من جانبه أشار محمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي إلى وجود وحدة تدريبية موحدة دولية معتمدة في مقر نادي الإمارات للسيارات في دبي تعزز من دور مسؤولي رياضة السيارات في تنظيم أي سباق حول العالم بنجاح وأمان.

وأضاف: في الإمارات نفتخر بأن لدينا ما يكفي من المعرفة والخبرة لتدريب مسؤولي رياضة السيارات في جميع أنحاء العالم، وتنمية خبراتهم، ومنحهم المعرفة اللازمة للتغلب على أي حادث قد يحدث على مضمار السباق. يذكر على مدار الأشهر العشرة الماضية، قام فريق من خمسة خبراء بتصميم 3 وحدات تدريبية هي الأولى من أصل 18 وحدة متخصصة في تطوير مهارات المتطوعين في جميع أنحاء العالم.