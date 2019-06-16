عبدالعزيز بن تركي يستقبل وفد «الكاراتيه»

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

استقبل أول أمس في جدة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وفد اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحاد نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وبحضور أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

رحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بوفد اتحاد الإمارات للكاراتيه وبرئيس الاتحاد الدولي، ثم جرت مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بلعبة الكاراتيه، وسبل تطويرها وانتشارها في المنطقة، والتأكيد على التعاون المشترك في المنافسات والبرامج التي يقيمها وينظمها الاتحاد الدولي، بما يساهم في تنظيم وإقامة العديد من البطولات الدولية والقارية في رياضة الكاراتيه.

حضر اللقاء كل من بشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحادين العربي والسعودي للكاراتيه عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، وراشد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي وإبراهيم الدرع نائب رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه عضو مجلس إدارة اللجنة التنظيمية الخليجية، ومحمد عباس أحمد المدير التنفيذي للاتحادين العربي والإماراتي للكاراتيه.