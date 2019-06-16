الفجيرة للفنون القتالية .. موسم مثالي

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

اختتم الموسم الرياضي لنادي الفجيرة للفنون القتالية وتم تكريم أصحاب الإنجازات من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والرئيس الفخري للنادي .

والذي سبق وأن وجه باستضافة وتنظيم 6 بطولات أقيمت في على ملاعب وصالات الإمارة خلال الموسم المنتهي حالياً خرجت بشكل مميز بشهادة الجميع بما فيهم رئيس الاتحاد الدولي للعبة التايكواندو الدكتور تشو.

وشهد مجمع زايد الرياضي إقامة خمس بطولات بدءاً من بطولة الفجيرة العالمية لمحترفي الجوجيتسو ، والجولة الختامية للجائزة الكبرى في التايكواندو ( الغراند بريكس) وبطولة العالم للمنتخبات إلى جانب بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، وبطولة آسيا والمحيط الهادي للجودو، وبطولة الفجيرة الدولية للترايثلون.

ويشير العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية إلى تميز النادي ونجاحه خلال الموسم 2018-2019، بحصده 485 ميدالية ملونة في مختلف الألعاب .

لافتاً إلى أنه ومنذ منذ إشهار النادي وحتى الوقت الحاضر تم استكشاف وتطوير العديد من المواهب الرياضية للاعبين في الفنون القتالية لينضموا لاحقاً للمنتخبات الوطنية بمختلف الأعمار في كل الرياضات الأربع التي تمارس في النادي وهي الجودو والتايكواندو والجوجيتسو والملاكمة.

وأشار الزيودي الى أن التوجيهات المباشرة والرعاية الكريمة والدعم اللامحدود لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مهد لتحقيق أعلى درجات النجاح في الموسم الرياضي الفائت وذلك بتحقيق هذه الإنجازات والألقاب في مختلف الألعاب فضلاً عن الاستفادة التنظيمية والإدارية والفنية للرياضة الإماراتية من إقامة مثل هذه البطولات الكبرى على أرض الدولة ، وأثنى الزيودي على الدور الفاعل الذي قام به فريق العمل في النادي.