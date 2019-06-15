بداية قوية لثالثة مراحل دوري الإمارات للقوس والسهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في إطار السعي للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (طوكيو 2020) «حلم كافة الرياضيين في العالم» وضمن خطة اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم للموسم الحالي، انطلقت أمس منافسات المرحلة الثالثة من دوري الإمارات للقوس والسهم، وجاءت البداية قوية ومثيرة.

حيث يسعى كل متسابق الى أن يكون بين صفوف منتخبنا الوطني الذي سيحمل آمالنا العريضة خلال مشاركته في بطولة آسيا، والتي ستقام خلال نوفمبر بطوكيو وعلى نفس الميادين التي ستشهد منافسات أولمبياد طوكيو 2020.وقد شارك في المرحلة الثالثة 150 راميا ورامية، وقد ظهر بمستوى طيب ومبشر مجموعة من اللاعبين بينهم عدة مواهب واعدة.