انطلاق عالم دبي للرياضة الأربعاء المقبل

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تنطلق النسخة التاسعة لعالم دبي للرياضة؛ أكبر صالة رياضية صيفية في المنطقة، والتي ينظمها مركز دبي التجاري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الأربعاء المقبل، وتستمر إلى غاية 10 سبتمبر 2019.

وتحفل أجندة عالم دبي للرياضة بالعديد من أنشطة اللياقة البدنية والمنافسات المثيرة في 20 لعبة متنوعة على 50 ملعباً وبمشاركة 14 أكاديمية.

وبلغ عدد زوار عالم دبي للرياضة العام الماضي 330 ألفاً طيلة فترة إقامته التي وصلت إلى 114 يوماً فيما يتوقع أن يصل العدد هذا العام إلى 250 ألفاً بسبب تقليص الفترة إلى 84 يوماً فيما وصل عدد الزوار في الدورات الثماني السابقة إلى أكثر من مليون زائر.

تُقام جميع الأنشطة الرياضية داخل قاعات مكيّفة الهواء تصل مساحتها إلى 25 ألف متر مربع، وتضم 3 ملاعب قياسية لكرة القدم الخماسية، و3 ملاعب قياسية لكرة القدم السباعية والرجبي، و6 ملاعب لكرة السلة، و3 ملاعب لكرة سلة الشوارع، و18 ملعباً للريشة الطائرة، وملعبين للتنس، ومنطقة لتنس الطاولة، و3 ملاعب للكرة الطائرة، وملعبين للكريكت، وقاعات للدراجات واللياقة البدنية تديرهما كلٌ من «ريبوك» و«لوميلز»، وملعباً للتنس، وصالة للياقة البدنية تضم أحدث أجهزة اللياقة البدنية من «تكنوجيم».

برامج آمنة

ويوفّر عالم دبي للرياضة برامج رياضية آمنة وبتكلفة ميسرة للأطفال من جميع الأعمار، ويقوم بالإشراف عليها نخبة من المعاهد والمؤسسات الرياضية الرائدة في مجال التدريب من جميع أنحاء الإمارات.

تتضمّن فعاليات هذا العام كذلك مشاركة «أكاديمية أيه سي ميلانو» في دبي وذلك المرة الأولى، جنباً إلى جنب مع فعالية «بول أبف أوول» و«جاست كريكت» و«أكاديميات سنترلاين» التي تقدم تدريبات في كرة السلة والكريكت والكرة الطائرة.

كما تشارك عدد من أكاديميات كرة القدم الأكثر شهرة وهي «أكاديمية آي أف أيه لكرة القدم»، و«أكاديمية يوفنتوس دبي»، و«أكاديمية لاليغا»، و«أكاديمية بروفشنال الرياضية» و«أكاديمية ديبيكاز للريشة الطائرة» اللتان تقدمان تدريباً احترافياً في الريشة الطائرة، وتوفّر أكاديمية «تنس 360»، دروساً متقدّمة في التنس.