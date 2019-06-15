موسكو تستضيف «ملك البساط» للجوجيتسو اليوم

المصدر: موسكو - مصطفى الديب

تنطلق اليوم ضمن جولات أبوظبي غراند سلام، جولة العاصمة الروسية موسكو التي تستضيف منافساتها صالة ترامف أرينا في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت موسكو الحادية عشرة والنصف بتوقيت أبوظبي.

حيث تقام منافسات الحزام الأزرق للناشئين والكبار والأساتذة، وتتواصل المباريات لأربع ساعات ونصف، قبل أن تختتم في الثالثة عصراً. وعقب الانتهاء من منافسات الحزام الأزرق بنصف ساعة، تنطلق نزالات «ملك البساط» التي تتواصل لثلاث ساعات كاملة.

يشارك في البطولة 10 لاعبين هم الأفضل على مستوى العالم، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة من 5 لاعبين يلعب كل منهم أربع مواجهات على أن يقام الدور نصف النهائي بين أربعة لاعبين حيث يواجه بطل المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية، وفي اللقاء الثاني يواجه بطل المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى ويقام النهائي بين الفائزين من هاتين المباراتين.

كما تضم المجموعة الأولى لملك البساط 5 لاعبين هم الرباعي البرازيلي جواو روتش و كينان دوراتي و إيجور سيلفا و جاكسون سوزا، بالإضافة إلى البولندي جيرارد ليبونسكي، فيما تضم المجموعة الثانية الثلاثي البرازيلي ريكاردو إيفان جيلستا و ريدسون ماتيوس و جوناتاس جراسيا، بالإضافة إلى كل من البولندي أدام واردنسكي و الكوري الجنوبي ودونج واو.

وتتواصل منافسات اليوم الثاني من أبوظبي غراند سلام موسكو صباح غد بإقامة مباريات الحزام البنفسجي للفئات الثلاث الناشئين والكبار والأساتذة ثم منافسات الحزام البني على أن تختتم البطولة بإقامة نهائيات الحزام الأسود لمدة ساعتين ونصف الساعة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن مشاركة 40 دولة في جولة موسكو بواقع 554 لاعباً ولاعبة في أربعة أحزمة هي الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، وتم إلغاء الحزام الأبيض وكذلك تم إلغاء فئتي الماستر 3 و4.

مشاركة

من جهته، أكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو أن مشاركة 40 دولة في جولة موسكو من أبوظبي جراند سلام أمر يؤكد مدى النجاح الكبير الذي حققته البطولة والشهرة الواسعة التي اكتسبتها على مدار السنوات الخمس الماضية. وقال: هذه القاعدة الصلبة والبنيان القوي الذي تم بناؤه خلال السنوات.

بالإضافة إلى التنظيم الرائع والمحفزات الكبيرة من خلال الجوائز القيمة كلها أسباب أدت إلى النجاحات الكبيرة التي تتحقق على أرض الواقع لهذه البطولة التي ولدت كبيرة وسوف تظل هكذا من خلال العمل الدؤوب والسعي الدائم للتميز من جانب فريق العمل القائم على تنظيمها.

وأضاف: لقد تخطى عدد اللاعبين واللاعبات 550 وهو رقم كبير بكل المقاييس، على الرغم من أن البطولة لها معايير قوية ودقيقة الشيء الذي يبشر بحدث قوي ومثير على البساط.

وتابع: من المؤكد أن مشاركة أكثر من مائة لاعب ولاعبة يمثلون الأندية والأكاديميات الإماراتية أمر يؤكد مدى النجاح الكبير الذي حققته الجوجيتسو داخلياً وخارجياً في ظل الإقبال الكبير على المشاركة في الأحداث الخارجية الكبرى.

مشدداً على أن أكثر ما يميز أبناء الإمارات وبناتها هو الإنجازات التي تتحقق والميداليات التي يحصدها هؤلاء الأبطال الأمر الذي يشير إلى أن النجاح متكامل الأركان بتوسيع قاعدة الممارسة وكذلك حصد الإنجازات الدولية وتشريف الوطن ورفع رايته خفاقة عالية دائماً.

كما وجه البطران الشكر إلى معضد حارب الخييلي سفير الدولة في روسيا، وجميع العاملين في السفارة مؤكداً أنهم قاموا بأدوار رائعة ساعدت على نجاح الحدث، كما أكد أن السفارة استقبلت جميع الوفود ورحبت بهم ترحيباً شديداً منذ دخول مطار موسكو.