40 دولة في جولة موسكو أبوظبي غراند سلام

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لجولة موسكو من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، عن وصول عدد الدول المشاركة في المنافسات التي سوف تنطلق غداً إلى 40 دولة، بواقع 554 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار.

وأغلقت اللجنة باب التسجيل للمشاركة مساء أمس الأول. ويشارك في الجولة الأولى لهذا الموسم 101 لاعب ولاعبة من ستة أندية وأكاديميات بالإمارات، هي الوحدة والجزيرة وبني ياس والظفرة والعين والشارقة وأكاديمية A.F.N.T.

ويأتي عمر الفضلي نجم فريق 777 والمنتخب الوطني في الحزام البنفسجي، على رأس اللاعبين المشاركين في منافسات أبوظبي جراند سلام موسكو، وكذلك سالم مبارك وزايد الكثيري وعبد الله الجنيبي ومحمد العمري لاعبي نادي الوحدة.

وكذلك، خليفة نصرتي وحميد الكعبي من نادي العين، وسعيد المزروعي وسلطان العويس لاعبي الشارقة، فيما يأتي الشقيقتان مهرة ومها الهنائي لاعبتا العين، على رأس المشاركات، وكذلك ديمة اليافعي وبشاير المطروشي من نادي العين أيضاً.

وصول

ويكتمل اليوم وصول الفرق الإماراتية المشاركة، حيث توافدت على العاصمة الروسية خلال اليومين الماضيين، وفود عدد من الأندية، على رأسها الجزيرة والظفرة.

وتقام البطولة في العاصمة الروسية للمرة الأولى، بعد أن انضمت للمدن الخمس التي تستضيفها على مدار الموسم. وتدشن جولة موسكو الشكل الجديد للبطولة العالمية الكبيرة، سواء من حيث قيمة الجوائز التي تصل إلى 225 ألف دولار لكل جولة، أو من حيث النظام الفني الجديد بإلغاء الحزام الأبيض، وكذلك إلغاء الماستر 3 و4، إضافة إلى اعتماد وزن 120 كغم بداية من جولة الغد.

تحضيرات

من جهته، أكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام، أن الاستعدادات لجولة موسكو تسير بشكل رائع، في ظل التنسيق الدائم مع الشركاء المحللين في روسيا، وأعرب عن ثقته التامة في خروج النسخة الأولى، التي تقام في موسكو، بشكل أكثر من رائع، في ظل الترتيبات المتميزة التي تم الإعداد لها.

وشدد على أن وصول عدد الدول المشاركة إلى 40 دولة، أمر يؤكد أن أبوظبي غراند سلام، أصبحت علامة مميزة وماركة مسجلة في بطولات الجوجيتسو العالمية، في ظل الإقبال منقطع النظير على المشاركة فيها.

وأضاف: بكل تأكيد أيضاً، سوف يصب قرار رفع القيمة المالية للجوائز لتصل إلى 225 ألف دولار في صالح البطولة، لا سيما أن القرار سوف يعطي حافزاً للنجوم الكبار على الوجود والمشاركة.