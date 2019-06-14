معسكر تدريبي ألماني لـ«قوى الثقة»

المصدر: بون - البيان الرياضي

في إطار التحضيرات المكثفة لفرسان الإرادة من أبطال نادي الثقة لأصحاب الهمم يقيم فريق ألعاب القوى معسكراً تدريبياً مشتركاً مع الفريق الألماني في مدينة بون الألمانية استعداداً للمشاركة في ألعاب غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان سبتمبر القادم وبطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها دبي في نوفمبر المقبل.

تضم بعثة فريق نادي الثقة المدرب محمد بالخير واللاعبين بدر عباس وأحمد الحوسني ويحيى البلوش وساجان توان مساعداً للمدرب. من جانبه أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم أن إدارة النادي تضع ثقة كبيرة في فرسان الإرادة من أبطال النادي في مواصلة الإنجازات التي حققها أبطالنا مؤكداً أهمية المشاركة في المعسكرات الدولية التي يشارك بها أفضل لاعبي العالم .

والتي تهدف إلى صقل خبرات لاعبينا والنابعة من استراتيجية النادي في توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبطالنا مثنياً على الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة التنفيذية والفنية في وضع الخطط والبرامج الناجحة التي تحقق الهدف المنشود.

وأكد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة لأصحاب الهمم أن إدارة النادي قد وضعت برنامج إعداد قوياً لأبطال النادي لتحقيق إنجاز خلال البطولات القادمة لمواصلة المكتسبات الكبيرة التي حققها أبطالنا في كافة المنافسات الدولية.

وأضاف: المعسكر التدريبي المشترك مع الفريق الألماني ومن قبله المشاركة في بطولات سويسرا التي تضم أفضل لاعبي العالم، تهدف إلى زيادة خبرات لاعبينا من خلال الاحتكاك القوي وتحقيق نتائج تليق بإنجازات وسمعة أبطالنا في المحافل الدولية.