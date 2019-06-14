أبوظبي تجمع النخبة في نزال «UFC 242» سبتمبر المقبل

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي في السابع من شهر سبتمبر المقبل، إقامة نزال «242 UFC» و التي ينظمه اتحاد الفنون القتالية المختلطة «UFC» و دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إذ وقع الجانبان في وقت سابق العام الجاري اتفاقية شراكة تمتد لمدة 5 سنوات، وتتضمن إقامة عدد من النزالات الرئيسية في أبوظبي.

ويحمل نزال «UFC 242» أهمية كبيرة لدى عشاق الفنون القتالية حول العالم، الذين سيشاهدون البطل الأسطوري حبيب نور محمدوف بطل الوزن الخفيف، والنجم داستن بويرير البطل المؤقت للوزن الخفيف، في نزال من المتوقع أن يكون مثيراً وقوياً.

شعبية

وفي هذا الصدد أكد حبيب نور محمدوف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده «UFC» بالعاصمة البريطانية لندن للكشف عن تفاصيل النزال، أنه سعيد بالمشاركة في الحدث الكبير في أبوظبي.

وأضاف قائلاً: «رياضة الفنون القتالية المختلطة و«UFC» لها شعبية كبيرة في دولة الإمارات ، لدرجة أنني لا أستطيع المشي هناك نتيجة الشعبية الكبيرة، وأشعر بأنني في وطني داغستان».

ومن جانبه، عبّر النجم داستن بويرير عن سعادته البالغة بأن يشارك في الحدث العالمي بأبوظبي.