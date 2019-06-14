«فيكتوري تيم» يدشن زورقين بمونديال فورمولا 2

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم المشاركة وللعام الثاني على التوالي في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا2».

والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي إم» وتشمل أربع محطات أوروبية. وكشفت مؤسسة الفيكتوري تيم النقاب عن فريقها الجديد .

والذي سينافس في البطولة العالمية عبر زورقين جديدين صُنعا بالكامل في مؤسسة الفيكتوري تيم . كما أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم أن طاقم الزورقين الجديدين واللذين سيشاركان في الحدث العالمي سيضم متسابقين مواطنين هما بطل العالم في الزوارق السريعة «إف 4 إس» عام 2017 منصور المنصوري والذي شارك في المنافسات العام الماضي، وزميله المتسابق متعدد المواهب أحمد الفهيم.

فرص

وقال حريز المر محمد بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، إن مشاركة فريق الفيكتوري تيم في بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا2» تأتي ترجمة لتوجهات المؤسسة في إتاحة الفرصة للشباب والمتسابقين المواطنين لصقل مواهبهم واكتساب التجربة في مختلف الميادين، وكذلك المنافسة على ألقاب كل البطولات العالمية في الرياضات البحرية.