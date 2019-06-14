«دبي الرياضي» يعزز دور موظفيه في حماية المجتمع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في إطار التعاون بين مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، وضمن جهود التوعية وتطوير الأداء لموظفي مجلس دبي الرياضي تم إلقاء محاضرتين عن مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية في المجتمع وذلك صباح أمس بمركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي المحاضرتان ضمن مبادرة «الروح الإيجابية» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في إطار الدور الوطني للمؤسستين بهدف حماية المجتمع من خلال الرياضة وتعزيز التعاون بين أفراده من خلال العديد من الفعاليات التي يتم تنظيمها على مدار العام.

خطة

وحضر الفعالية التي تأتي في إطار خطة تنفيذية مشتركة بين القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، سعيد حارب أمين عالم مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، حيث ألقى العقيد عبدالله الخياط مدير مركز «حماية» الدولي محاضرة بعنوان «دور الأسرة والمؤسسات المجتمعية في الوقاية من المخدرات»، شرح فيها المواد القانونية التي تتعلق بتعاطي المخدرات، وسلط الضوء على الأسباب التي تؤدي بالفرد إلى تعاطي المخدرات ، كما تطرق إلى مسؤولية الأسرة والمجتمع في التعامل مع حالات تعاطي الأفراد.

أساليب

فيما قدم النقيب عبدالله الشحي، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية- إدارة المباحث الإلكترونية بشرطة دبي، محاضرة عن الجرائم الإلكترونية، حيث شرح خدمة ecrime التي أطلقتها شرطة دبي بناء على توصيات خطة دبي 2021 والتي تقدمها للجمهور في قضايا الجرائم المجتمعية .

وأكد الشحي أن شرطة دبي تتعامل بسرية تامة وتستجيب بسرعة للشكاوى من المتضررين في مجال الجرائم الإلكترونية بعد تلقي الشكاوى من خلال منصة البلاغات الإلكترونية، وشرح أهم أساليب الاحتيال الإلكتروني .

شكر

وتقدم سعيد حارب أمين، عام مجلس دبي الرياضي، بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وأكد متانة العلاقة التي تربط بين مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي ليس في مجال تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة وحسب، بل وفي مجال المبادرات المجتمعية أيضا.

كما قدم درع المجلس للمحاضرين، وأكد لمنتسبي المجلس أن الهدف من المحاضرتين ليس توعية منتسبي المجلس وحسب بل وتوعية المجتمع من خلال كل فرد من أفراد المجلس والعاملين في القطاع الرياضي.

تأكيد

كما أكد حارب أن المجلس حريص على تعزيز جوانب الوعي والارتقاء بكفاءات الموظفين أن يقدم إضافة من خلال تعزيز جوانب الوعي ومبادرات العمل بروح الفريق الواحد والتفكير الإبداعي؛ لأن جوانب التوعية والتدريب الذهني وتعزيز أداء الموظفين وتوفير سبل السعادة والراحة لهم تسهم في تطوير العمل والارتقاء به، تماماً كما تسهم جوانب التدريب البدني ونشر ثقافة ممارسة الرياضة في زيادة صحة وحيوية العاملين.