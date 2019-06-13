«الشارقة للشطرنج» يحصد 30 لقباً في الموسم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أهدى مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مجموع إنجازاته البالغ عددها 30 لقبا خلال الموسم، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورفع لسموه أسمى عبارات الشكر على دعمه اللامحدود للنادي وللقطاع الرياضي بشكل عام، وذلك خلال اجتماعه العادي بمقر النادي برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس النادي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع المجلس على الإنجازات التي حققها النادي خلال الموسم الرياضي 2018 - 2019 وعلى رأسها حصول النادي على درع التفوق العام لعام 2018 والذي يجسد فوز النادي بمعظم البطولات التي نظمها اتحاد اللعبة خلال الموسم، وليحصل النادي على الدرع العام للعام التاسع على التوالي.

وكذلك حصول لاعبي النادي على بطولات فرق الناشئين وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للناشئين وبعض البطولات الفردية الأخرى، بالإضافة إلى الإنجازات التنظيمية الأخرى التي حققها النادي وعلى رأسها تنظيم بطولة الشارقة الدولية وبطولة الشارقة ماسترز.

كما اعتمد مجلس الإدارة التعاقد رسميا مع المدرب الأستاذ الدولي اليوناني الكبير افستراتوس جريفاس ليكون مدربا خاصا لفريق الشباب بالنادي ومديرا لأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، حيث يعتبر من أفضل المدربين العالميين وهو سكرتير سابق للجنة المدربين الدولية بالاتحاد الدولي.