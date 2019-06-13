اليوم.. عمومية «القوى الطارئة» ترسم خارطة طريق الانتخابات المقبلة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يعقد في فندق ميلنيوم المطار بدبي في الخامسة من مساء اليوم، اجتماع الجمعية العمومية الطارئ لاتحاد ألعاب القوى، برئاسة المهندسة عزة سليمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، لتحديد آلية انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد في أكتوبر المقبل، وذلك لإدارة شؤون أم الألعاب حتى موعد الدورة الانتخابية القادمة عقب نهاية أولمبياد«طوكيو 2020».

ينتظر أن يتم خلال العمومية الطارئة، تشكيل لجنة من قبل أعضاء الجمعية العمومية، للإشراف على العملية الانتخابية كاملة، مع العلم أن عمل اللجنة المؤقتة لألعاب القوى، ينتهي أكتوبر المقبل، حسب القرار الصادر من اللجنة الأولمبية الوطنية، بعد قبول استقالة كل من المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس الاتحاد الإماراتي.

وناصر المعمري نائب رئيس الاتحاد، عقب الاطلاع على التقرير النهائي للجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة الأولمبية للنظر في الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وكانت برئاسة العميد صالح محمد بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية، وعضوية كل من أحمد إبراهيم الطيب وحسن طالب المري.

سبق أن عقدت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد ألعاب القوى، اجتماعاً في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة المهندسة عزة سليمان، وتم تحديد موعد الجمعية العمومية الطارئة، ومخاطبة الأندية بموعدها.