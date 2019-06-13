ماكلوغلين: «لاهينش» الأنسب لاستضافة بطولة سوق دبي الحرة

المصدر: دبي - فائزبجبوج

ستحمل بطولة سوق دبي الحرة إيرلندا المفتوحة ، التي جذبت نجوم الغولف من أنحاء العالم ، ذكريات جميلة للنائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة كولم ماكلوغلين.

حيث ستقام البطولة في نادي لاهينش للغولف في مقاطعة كلير لأول مرة في الفترة من 4 إلى 7 يوليو، وهو مكان ومقاطعة لهما أهمية كبيرة بالنسبة لماكلوغلين وسوق دبي الحرة وصناعة السوق الحرة برمتها. وقال ماكلوغلين، الذي كان المدير العام لأول سوق حرة في العالم في مطار شانون :

«كنت عضواً هناك عندما عملت في مطار شانون وهو ملعب رائع، نحن كشركة أحببنا حقاً اختيار لاهينش كمكان لبطولة هذا العام بسبب هذا الرابط مع شانون ومقاطعة كلير وصناعة السوق الحرة بأكملها، سيكون الحدث مميزاً جداً لجميع المشاركين في بطولة هذا العام».