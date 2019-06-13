إغلاق باب التسجيل لسباق غناصة للمحامل الشراعية اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، إغلاق باب التسجيل اليوم ( الخميس) للمشاركة في سباق غناصة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه النادي بعد غد السبت بالعاصمة أبوظبي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة. وكشف النادي عن ارتفاع نسب البحارة الراغبين في المشاركة في السباق، منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل، إذ من المتوقع أن يشارك في السباق نحو 2000 بحار، في ظل الجوائز المالية الكبيرة التي خصصتها اللجنة المنظمة ، والبالغة 4 ملايين درهم، بجانب 3 سيارات للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى . وينطلق السباق من أعالى جزيرة أبو الأبيض، ولمسافة 28 ميلاً بحرياً، وصولاً إلى خط النهاية عند مقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بمنطقة كاسر الأمواج .