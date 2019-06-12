عُمان 44 بطل «المجموع العام» لقوارب التجديف 30 قدماً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توج القارب عُمان 44 التابع لوزارة الشؤون الرياضية وبقيادة النوخذة حميد بن سالم البحري بالمركز الأول للمجموع العام (الترتيب العام) لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في الموسم الرياضي 2018-2019.

واستحق الفريق العُماني على متن القارب رقم 44 صدارة الترتيب العام لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن رزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

وحقق القارب العُماني العلامة الكاملة في الجولات الثلاث التي جرت في الموسم وجمع 3 انتصارات في ثلاث جولات ليكون وقتها أول المتأهلين للمشاركة في السباق الأغلى كأس آل مكتوم رقم 21 والذي يجمع النخبة من المتفوقين في جميع سباقات الموسم الرياضي.

وفاز القارب عُمان 44 بالمركز الأول في ثلاث جولات متتالية كانت الجولة الأولى في الثاني عشر من شهر أكتوبر وأقيمت الجولتان الثانية والثالثة في الثالث والتاسع من شهر نوفمبر الماضي ليجمع 3 نقاط وضعته في قمة الترتيب العام لهذه الفئة.

ونجح القارب شرطة دبي 1 بقيادة النوخذة محمد إسماعيل محبوب الفلاسي في الحصول على المركز الثاني في الترتيب العام محققاً المراكز الثاني والثالث والعاشر في الجولات الثلاث على التوالي ليجمع 15 نقطة.

وحصل على المركز الثالث القارب رأس الخيمة 50 بقيادة النوخذة محمد أحمد يخيك الشحي والذي حصل على المراكز 13 و3 و2 في الجولات الثلاث ليجمع في النهاية 18 نقطة وهو نفس رصيد القارب مزاحم 70 بقيادة النوخذة أحمد محمد احمدوه والذي حصل على المراكز 2 و8 و8 في الجولات الثلاث وتفوق رأس الخيمة 50 بأفضلية التقدم في الجولة الثالثة والختامية.

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وشهدت مراحل بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في الموسم الرياضي 2018-2019 تميزاً كبيراً وهي تحمل رسالة عام زايد 2018 وعام التسامح 2019 إذ جمعت وللمرة الأولى الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والذين جاؤوا لإحياء رياضة تراثية ارتبطت بتاريخ المنطقة فكان تميز الفريق العُماني وأيضاً قوارب مملكة البحرين والتي ظهرت المرة الأولى في جولات البطولة.

كما تميزت بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً بموعدها إذ أقيمت بالتزامن مع تحدي دبي للياقة (30 دقيقة كل 30 يوماً) وفي مكان جديد ومسطح مائي يمثل أجمل الواجهات السياحية في قناة دبي المائية بالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية حيث استمتع الجمهور الكبير الذي حرص على متابعة الحدث بالقرب من منطقة الجداف قبالة المدرسة الدولية السويسرية.

إثارة

تميزت السباقات في الجولات الثلاث والتي وصلت إلى 6 أشواط بواقع شوطين اثنين في كل جولة بالتنافس المثير وحققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً، إذ وصل مجموع القوارب التي سجلت للمشاركة 50 قارباً.