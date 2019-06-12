اتحاد التنس يناقش إنجازات الموسم الفنية والإدارية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يعقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس مساء اليوم اجتماعه الدوري، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم وحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمناسبة ختام الموسم الرياضي 2018 - 2019، من أجل الوقوف على ما تم إنجازه خلال الموسم المنصرم في الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية وتعزيزها خلال الموسم الرياضي القادم.

وفي هذا السياق أوضح نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس أحمد عبدالملك أهلي أن الاجتماع سيقف عند كل الأنشطة التي شهدها الموسم الماضي والمكاسب التي تحققت خلاله من أجل دعم مواصلة نجاحاتها مستقبلاً.

نقلة نوعية

وفي سياق متصل أكد الأمين العام للاتحاد ناصر المرزوقي أن الموسم الفائت شهد نقلة نوعية في الكثير من الجوانب وخصوصاً في الوقوف عند الشروع في إعادة نشر اللعبة بين الأندية والدور الإيجابي الذي قامت به أكاديميات التنس، ما يتطلب العمل على تعزيز ذلك بين باقي الأندية والمراكز مؤكداً أن من أهم النقاط التي سيتم التطرق إليها دعم استعدادات المنتخب الوطني للرجال قبل مشاركته في منافسات بطولة كأس ديفيز والمقرر لها في الأردن في سبتمبر المقبل في ما يتعلق بالمعسكر التدريبي الخاص بالبطولة، ومناقشة أجندة الموسم الرياضي المقبل وبما يساهم بدعم أكبر من قبل أكاديميات التنس في الدولة لدعم برامج الاتحاد.