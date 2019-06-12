بطولة «سوق دبي الحرة» للغولف تعلن عن تفاصيلها اليوم

المصدر: Ⅶ دبي: فائز بجبوج

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة «سوق دبي الحرة» إيرلندا المفتوحة للغولف في الحادية عشرة صباح اليوم ( الأربعاء) في فندق جميرا كريكسايد بدبي مؤتمراً صحفياً للإعلان عن كافة تفاصيل البطولة المقامة بضيافة مؤسسة روري للغولف على ملاعب نادي لاهينش في إيرلندا الشمالية خلال الفترة من الرابع ولغاية السابع من شهر يوليو 2019.

وسيحظى المؤتمر بحضور رسمي وقيادي كبيرين من المسؤولين يتقدمهم كولم مكلولين الرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي الحرة ونائبه صلاح تهلك، وشيند السباعي، نائب رئيس التسويق في سوق دبي الحرة ونيك تاريت من الجولة الأوروبية في دبي، إلى جانب عدد من المهتمين باللعبة والحدث.

وستكون نسخة 2019 هي السنة الخامسة التي ترعى فيها «سوق دبي الحرة» البطولة التاريخية وستكون الأولى في التناوب على مضيفي البطولة حيث سيكون بول ماجنلي، الفائز بكأس رايدر كقائد للفريق الأوروبي عام 2014، المضيف الرسمي للبطولة هذا العام.

وقال صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي الحرة إن هذه البطولة تمثل واحدة من أكثر البطولات تطوراً على مستوى العالم، وأضاف لقد أسهمت رعاية سوق دبي الحرة لها منذ عام 2015، في زيادة الجوائز المالية فيها من 2,5 مليون يورو لتصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي، وفي العام الماضي تم تصنيف الحدث كواحدة من 8 بطولات فقط على مستوى العالم ضمن جولات سلسلة روليكس المرموقة، في إطار الجولة الأوروبية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».