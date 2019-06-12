بعثة الجوجيتسو إلى روسيا اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تغادر مساء اليوم بعثة اتحاد الجوجيتسو المشاركة في تنظيم جولة موسكو من بطولة أبوظبي جراند سلام، فيما تتوالى مغادرة أنديتنا المشاركة خلال الأيام القادمة تباعاً.

ومن المقرر أن يتفقد الوفد الإداري صالة ترامف موسكو التي سوف تستضيف الحدث مساء غدٍ الخميس، وكان طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام على تواصل دائم مع المنظمين في العاصمة الروسية خلال الفترة الماضية للوقوف على آخر تطورات استضافة الحدث العالمي الكبير الذي يقام للمرة الأولى في موسكو.

ودخلت العاصمة الروسية للمرة الأولى ضمن ست مدن تستضيف جولات أبوظبي غراند سلام على مدار الموسم، وتقام المنافسات يومي السبت والأحد المقبلين، ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين من مختلف الدول والجنسيات.

وتتضمن الجولة العالمية إقامة منافسات «ملك البساط» التي تقام لمدة ثلاث ساعات يوم السبت المقبل، ويشارك فيها أفضل عشرة لاعبين على مستوى العالم فئة الحزام الأسود.

وانضمت جولة موسكو لجولات طوكيو في باليابان ولوس أنجليس في الولايات المتحدة الأمريكية وريو دي جانيرو في البرازيل ولندن، بالإضافة إلى جولة أبوظبي.

ورفع اتحاد الجوجيتسو الجوائز المالية لكل جولة لتصل إلى 225 ألف دولار للفائزين في مختلف المنافسات، وهو الأمر الذي يعد حافزاً كبيراً لمشاركة نخبة لاعبي العالم في البطولة.

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على جانب آخر أعلن الوحدة عن ضم أربعة لاعبين جدد للجوجيتسو في النادي، وذلك لدعم اللعبة بشكل عام ومواصلة النجاحات التي حققتها القلعة العنابية في الفترة الماضية.

ونجح العنابي في ضم الرباعي الدولي محمد عادل العمري لاعب الحزام البنفسجي تحت وزن 85 كجم والقادم من نادي الجزيرة، وعبد الله صالح الجنيبي لاعب الحزام الأزرق تحت 69 كجم والقادم من الجزيرة أيضاً، وزايد ناصر الكثيري لاعب الحزام الأزرق تحت 56 كجم والقادم من نادي بني ياس، وأخيراً الناشئ سالم مبارك زايد الذي يلعب في فئة الحزام الأزرق تحت 81 كجم والقادم من بني ياس.

ومن المقرر أن يدعم الرباعي الجديد قائمة الوحدة المشارك في جولة موسكو من بطولة أبوظبي غراند سلام والتي تضم 15 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات.

وتغادر بعثة العنابي بعد غدٍ متوجهة للعاصمة الروسية استعداداً لانطلاق المنافسات، وكانت الفترة الماضية قد شهدت تعاقد النادي مع البرازيلي جوس ريبامار مدرب المنتخب السابق وذلك لتدريب فريق النادي من أجل مزيد من التطور والنجاحات المستقبلية. وحصل النادي في الموسم الماضي على جائزة أفضل أكاديمية محلية وعربية وآسيوية للجوجيتسو فيما حصل على ثالث أفضل أكاديمية على مستوى العالم.

إضافة

من جانبه أكد خالد الهنائي رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية أن، ضم الرباعي الدولي لصفوف النادي إضافة كبيرة بكل المقاييس، مؤكداً أن ناديه يسعى دائما لتطوير المستوى الفني بشتى الطرق من خلال استقطاب الكفاءات التدريبية وكذلك اللاعبين المتميزين.

وأشار إلى أن ناديه يسعى لمواصلة النجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية آخرها الحصول على أفضل نادٍ محلي وقاري وعربي للجوجيتسو، وكذلك الحصول على ثالث أفضل نادٍ عالمياً.

وقال: هدفنا بكل تأكيد مزيد من التطور على كافة الأصعدة ولن يكون ذلك إلا من خلال تطوير الكفاءات وهو ما يحدث على أرض الواقع من خلال دعم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي والدعم الكبير من جانب اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي الذي يسعى لتوفير كافة متطلبات النجاح على الأصعدة كافة.

وأعرب عن ثقته التامة في قدرة لاعبي ناديه على الظهور بمستوى مميز خلال منافسات جولة موسكو غراند سلام لاسيما في ظل الرغبة القوية لدى الجميع في بداية قوية للموسم الدولي.