شيخة القاسمي تشارك في مؤتمر حقوق أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سجلت الشيخة شيخة القاسمي، من الأولمبياد الخاص الإماراتي، مشاركة متميزة في المؤتمر الثاني عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، الذي نظمته الأمم المتحدة، ومثلت الشيخة شيخة القاسمي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف المؤتمر إلى توفير الحماية والسلامة لأصحاب الهمم في الحالات الخطرة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية. فهي تتأثر بشكل غير متناسب أثناء الكوارث، وغالباً ما يتم استبعادها من جهود الإغاثة والإنعاش بسبب الافتقار إلى الرعاية الصحية الطارئة الشاملة للجميع والملاجئ ووسائل النقل التي يمكن الوصول إليها والوصول إلى التواصل الفعال والدعم المجتمعي.

نظم المؤتمر إلى جانب الأولمبياد الخاص الدولي شعبة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية الشاملة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبعثة الدائمة لإكوادور لدى الأمم المتحدة، وشارك في المؤتمر إلى جانب الشيخة شيخة القاسمي ممثلون من زيمبابوي والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، حيث شاركوا في حلقة نقاش تهدف إلى تعزيز الحاجة إلى سياسات وبرامج شاملة تحت عنوان «الثورة هي الشمول: الرياضة كحافز للإدماج الاجتماعي».

ووصف المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي اهتمام الأمم المتحدة بدعوة خمسة لاعبين من مختلف مناطق العالم من بينهم الشيخة شيخة القاسمي ممثلة للمنطقة للاستماع إليهم وما أحدثته الرياضة وحركة الأولمبـياد الخاص في حياتهـم من تغيـّر لشيء رائـع، والاسـتماع إليهـم في المـؤتمرات العالمـية، وهو أمـر لم يتـم إلا بعد أن حقـق الأولمبـياد الخاص الكثـير من الإنجازات الملمـوسة.