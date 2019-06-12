محمد الشرقي يكرم أصحاب الإنجازات في «الفجيرة للفنون القتالية»

المصدر: Ⅶ الفجيرة - وام

كرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس، أصحاب الإنجازات الرياضية في نادي الفجيرة للفنون القتالية وشركائه.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الثالث - الذي أقامه النادي بفندق نوفوتيل بالفجيرة - وشهد تكريم 485 لاعباً ولاعبة تمكنوا من نيل الميداليات في كل من التايكواندو والجودو والجوجيتسو والمصارعة، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي.

تضمن الحفل عرض فيديو لخص النجاحات التي حققها منتسبو النادي في الجانبين التنظيمي والتنافسي الموسم الماضي وتوّجها في الموسم 2018-2019 باستضافة وتنظيم ست بطولات دولية كبرى أقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وتقدم العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة للرعاية الكريمة والدعم الذي مهد للنقلة النوعية للنادي في تحقيق الإنجازات الرياضية

جدير بالذكر، أن «نادي الفجيرة للفنون القتالية» حقق الموسم 2018-2019 درع التفوق العام برياضة التايكواندو، إلى جانب 485 ميدالية ملونة منها 135 ذهبية، و164 ميدالية فضية، و169 برونزية.. فيما حصد منتسبوه على مستوى المشاركات الدولية الخارجية أربع ذهبيات و3 فضيات و11 برونزية. حضر حفل التكريم سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية.