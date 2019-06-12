«الرياضات الإلكترونية» يناقش تحضيرات بطولة «الماستر»

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

ترأس الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية بمقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة، سعود عبدالله بن ساحم المهيري وانتصار الزعابي وطارق عبدالسلام.

واطلع الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان من المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية على التقرير الإداري والفني، كما جرت مناقشة آخر الاستعدادات لبطولة الماستر «تيكن» المؤهلة لكأس العالم والتي سوف تستضيفها مدينة دبي في نوفمبر المقبل، حيث ستقام هذه البطولة المرة الأولى في الشرق الأوسط في إنجاز جديد للرياضة الإماراتية.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على الاجتماع الذي عقد مع لجنة دوري المحترفين لبحث سبل التعاون بين الجانبين والخطط القادمة لإقامة دوري إلكتروني لكرة القدم، ما يعطي دفعة قوية للرياضات الإلكترونية في الدولة.

تأهيل

كما بحث الاجتماع، سبل تدريب عدد من الكوادر المحلية في مجال التحكيم في الرياضات الإلكترونية، من أجل تأهليهم للمشاركة في البطولات الإقليمية والعالمية. وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بالإنجاز الكبير الذي حققه اللاعب محمد البناء الذي حل وصيفاً في بطولة «كينج اوف فايترز 14» و«كينج اوف فايترز 98» والتي أقيمت في دولة الكويت الشقيقة مؤخراً وتأهله ضمن أبطال العالم في المسابقة التي تنظمها الشركة المنتجة.

تحفيز

ودعا الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان في ختام الاجتماع كافة أعضاء الجمعية إلى بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتطوير الرياضات الإلكترونية في الدولة، مشيداً بالعمل الذي قام به أعضاء مجلس الإدارة في الأشهر الماضية ما ساهم في تعريف المجتمع بأهداف الجمعية وخططها المستقبلية والتي ستخدم قطاعاً كبيراً من الشباب الممارسين للرياضات الإلكترونية في الدولة.