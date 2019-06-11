لاعب النصر يتبرّع بمكافآت الفوز لفـكّ كربة سجينة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قدّم لاعب النصر لفريق تنس الطاولة، راشد محمّد، أجمل صورة عن مساهمة الرياضيين في المبادرات الإنسانية والخيرية من خلال إعلان تبرعه بجميع مكافآت الفوز في مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لتنس الطاولة للموسم الماضي 2018-2019 من أجل المساعدة في فك كربة السجينة "عفراء س"، وذلك ضمن مبادرة أطلقها نادي النصر دعا فيها كافة منتسبيه من مشجعين ولاعبين ومدربين وموظفين للمساهمة في الإفراج عن السجينة المعسرة.



وكشف اللاعب أنه لم يتردد لحظة واحدة للاستجابة لدعوة ناديه للمساهمة في هذا العمل الإنساني، وقال: المبادئ التي غرسها فينا نادي النصر والقيم التي تعلمتها على يديه ورعايته لي طيلة 24 عاما وواجبي تجاه المجتمع يفرض عليّ أن أساهم في الأعمال الخيرية والمجتمعية التي أرى انها جزء لا يتجزأ من حياة اللاعب.



وجاءت مبادرة النصر الإنسانية استجابة للحملة التي أطلقها صندوق الفرج للمساعدة في الإفراج عن السجينة المعسرة عفراء التي يبلغ قيمة الدين المتعلق بها 2,348 مليون درهم.



وكانت عفراء تعمل لمساعدة أسرتها المكونة من أمها وإخوتها السبعة بعد وفاة والدها من خلال عملها في شركة مقاولات قامت بتأسيسها، وفي محاولة منها لتوسيع عملها، قدمت شيكات لشركاء محتملين لكن منعها انهيار غير متوقع في السوق من الوفاء بالسداد الكامل.