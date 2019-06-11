المصري وليد عبد الكافي مدرباً ليد مليحة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قرر مجلس إدارة نادي مليحة الرياضي، إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد في الموسم المقبل، للمدرب المصري وليد عبد الكافي، ليوظف خبراته وإنجازاته في مجال تدريب وإعداد الفريق للمنافسات المقبلة.

وأعرب مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحه، بعد توقيع التعاقد مع عبد الكافي، عن تفاؤله بالتعاقد مع المدرب القدير، الذي يأمل من خلال تعاونه مع زملائه في الجهازين الفني والإداري، من إعداد فريق الرجال لكرة اليد للمنافسة وتحقيق طموحات النادي، في إثبات مكانة النادي بين الفرق في دوري كرة اليد.

وأكد الكتبي أن إدارة النادي لن تألو جهداً لدعم عبد الكافي، بوصفه خبرة كبيرة، وصاحب العديد من الإنجازات، وآخرها مع نادي الشارقة الرياضي في موسم 2017 /‏2018، في تحقيق دوري أقوياء اليد لفريق الرجال، وبطولة كأس الإمارات وبطولة السوبر، مشيراً إلى أن الإدارة ستسعى جاهدةً لتوفير أفضل الظروف له، ليعمل في بيئة مريحة، تساعده على تقديم أفضل ما لديه، مشيراً إلى أن التعاقد مع الكابتن عبد الكافي، جاء نظراً لخبرته كلاعب ومدرب معروف وصاحب إنجازات، ويتمتع بالشخصية القوية والعمل الجاد.

من جهته، أعرب الكابتن وليد عبد الكافي، عن سعادته بتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحة، موضحاً أن مهمته هذه المرة مختلفة، إذ إنها تمثل إعداد فريق واعد للمنافسات، وتأهيله ليكون به كافة الخبرات من اللاعبين الأكفاء، مشيداً بالجهد الكبير والعمل المثمر الذي لمسه من مجلس إدارة نادي مليحه، ومن رئيس مجلس الإدارة، مصبح بالعجيد الكتبي، لتأسيس فريق متكامل لليد، يمثل إضافة نوعية لخارطة الرقعة الرياضية لنادي مليحة، وتمنى أن يحقق طموحات نادي مليحة، وأن يكون عند حسن ظن وثقة إدارة النادي، ويؤسس لفريق واعد.