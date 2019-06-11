«انطلق» يواصل التسجيل بمجلس دبي الرياضي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يتواصل التسجيل حتى 20 يونيو الجاري في برنامج «انطلق» الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة في إطار جهود المجلس ودوره الوطني لتمكين أفراد المجتمع من خلال المساهمة في تهيئة شباب الوطن وتأهيلهم لقطاع العمل سواء في المؤسسات الرياضية أو مختلف القطاعات.

وحدد مجلس دبي الرياضي مدة التدريب في نسخة العام 2019 من برنامج «انطلق» لتكون 7 أسابيع تنقسم إلى 6 أسابيع تدريب متواصلة داخل إدارات مجلس دبي الرياضي في حي دبي للتصميم، وأسبوع تدريب ميداني وزيارات لبعض المؤسسات الرياضية للاطلاع على طبيعة العمل فيها وتواصلها مع مختلف فئات المجتمع وخططها لتحقيق أهدافها.

وسيتم خلال فترة التدريب تزويد طلبة المدارس الثانوية والجامعات من الشباب والشابات الإماراتيين من سن 18 وحتى 23 سنة بالمعلومات اللازمة لأداء الوظائف في مختلف قطاعات العمل وتدريبهم وإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة ووضع الخطط ليكونوا مؤهلين لبيئة العمل.

أهداف

ويسعى المجلس من خلال البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف التي من بينها: دعم وتمكين قطاع الرياضة في الإمارة من خلال إتاحة الفرصة للطلبة لكسب الخبرة وربط المعرفة العلمية بالحياة المهنية وتهيئتهم للمستقبل، نقل المعرفة والخبرات بين مختلف الأجيال، تأهيل الطلبة لسوق العمل من خلال اكتساب المهارات والخبرات اللازمة، ربط احتياجات القوى العاملة وكفاءات المنتسبين في المجلس ببرنامج انطلق، استخدام أساليب حديثة في تدريب المنتسبين في البرنامج، استثمار الوقت الحر للطلبة وذلك من خلال تدريبهم بغرس مبادئ التفكير العلمي والعملي ومهارات التخطيط والتنظيم والأداء وتأهيل خدمة المجتمع وتحمل المسؤولية والتقيد بالمواعيد، اكتساب مهارات مختلفة وتكريس اتجاهات سلوكية إيجابية كالتعاون وروح الفريق وتحمل المسؤولية، تشجيع الشباب على التطوع للعمل في تنظيم الفعاليات الرياضية، وغيرها الكثير.

موقع

حدد مجلس دبي الرياضي طريقة التسجيل للمشاركة في البرنامج وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمجلس دبي الرياضي .www.dubaisc.ae وحدد الحد الأدنى لعمر المتقدمين للتدريب في البرنامج، وأن يقوم المتدرب بالحضور للمجلس خلال فترة التدريب وفق البرنامج الزمني الذي سيتم تزويده للمتدربين وتوزيعهم على الإدارات والأقسام المختلفة لضمان الاستفادة القصوى من فترة التدريب.