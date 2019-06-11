29 لاعباً ولاعبة في معسكر الغولف بإيرلندا

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

حدد مجلس إدارة اتحاد الإمارات العربية للغولف، الفترة من 10 ولغاية 21 يوليو المقبل، موعداً لإقامة المعسكر الخارجي، والمقرر إقامته بالقرب من مدينة دبلن الإيرلندية، على أرض المجمع الخاص للغولف «كلدير»، بمشاركة 29 لاعباً من عناصر المنتخبات الوطنية للبنين والفتيات، إلى جانب العدد الكبير من قواعد وأمل اللعبة من العناصر الواعدة، وجميعهم من ضمن البرنامج الوطني للأشبال والناشئين، الذي أطلقه اتحاد اللعبة منذ سنتين. ويأتي هذا المعسكر الخارجي، في إطار استعدادات المشاركين فيه للتحضير المبكر للعديد من البطولات والمسابقات على المستوى القاري والخليجي والعربي، هذا إلى جانب تحضيرات اللاعبين للموسم الجديد، والذي سينطلق مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

بعثة

ويرأس بعثة الاتحاد خلال المعسكر، خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف، مدير المنتخبات الوطنية، إلى جانب المدربين، وهما التونسي سمير الولاني، والمدربة البريطانية إبريل فامي، و29 لاعباً ولاعبة، كما سيوجد خلال المعسكر العديد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات الصغار منهم، لتحفيزهم وشحذ هممهم للاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي اليومي، والذي يمتد لأكثر من 5 ساعات يومياً، بملاعب الغولف، إلى جانب الجوانب التدريبية التي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والترويحية للجميع.

استحقاق

تنتظر منتخبات الغولف، العديد من البطولات خلال الفترة المقبلة، وبمقدمها المشاركة في البطولة الخليجية، والمقرر إقامتها على أرض دولة الإمارات، وبانتظار تحديد موعدها خلال الفترة المقبلة، وهي ضمن أجندة اللجنة التنظيمية لدول الخليج العربي للغولف. وكذلك المشاركة في البطولة العربية للمراحل السنية الشباب تحت 18 سنة، والناشئين تحت 15 سنة، والأشبال تحت 13 سنة، إلى جانب بطولة الإناث، ومن ثم البطولة العربية للرجال، والمقرر إقامتها في المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، هذا بالإضافة للاستعداد المبكر للمشاركة في البطولات الرسمية التي ينظمها اتحاد اللعبة، والمشاركة بمعظم البطولات التي تقام على أرض الدولة الموسم المقبل.

محطة

من جانبه، أكد خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف، مدير المنتخبات الوطنية، أن «اختيار مدينة دبلن الإيرلندية، يعود للتجهيزات الكبيرة والملاعب التي تمتلكها على صعيد لعبة الغولف، ما يؤمّن إعداداً جيداً لـ 29 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية، سيمثلون المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة، إلى جانب العديد من الشباب والرجال».

وأضاف: «المعسكر سيكون هادفاً ومدروساً، وبإشراف الجهاز الفني في اتحاد اللعبة، الذي سيعمل على صقل مهاراتهم بصورة تترافق مع تطلعاتنا المستقبلية.