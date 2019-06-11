«الشارقة للدفاع عن النفس» يتألق بـ 188 ميدالية ملونة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، في منافسات الموسم الرياضي 2018-2019، 188 ميدالية ملونة، على صعيد المشاركات الدولية، والمسابقات المحلية، وذلك في إنجاز استثنائي للاعبي ولاعبات النادي، في كل من الجوجيتسو والكاراتيه والجودو والتايكواندو، قياساً بالمواسم الماضية.

وتوزعت الميداليات بواقع 38 ميدالية ذهبية، و69 ميدالية فضية، و81 ميدالية برونزية، منها 4 ميداليات ذهبية، و8 فضية و9 برونزيات، تحققت في البطولات الدولية، كما كلل النادي نجاحاته بتنظيم بطولة غرب آسيا للكاراتيه، إضافة إلى عدد من المبادرات والفعاليات الرياضية والثقافية البارزة، ومنها فعالية الحكم الصغير، التي أقيمت على هامش مهرجان الشارقة للطفل، ومهرجان اختبارات الأحزمة لجميع الألعاب، وتحقيقه لرقم قياسي بعدد المختبرين، وبطولة الشارقة الرمضانية الأولى، وتوقيع اتفاقيات التعاون المشترك مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف نشر ممارسة رياضات الدفاع عن النفس بشكل أوسع على مستوى إمارة الشارقة.

من جانبه، أكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة، ما تحقق من نجاحات، بأنها تعد مكاسب مهمة للمستقبل، سيتم العمل على تعزيزها، لضمان استمرارها، خاصة مع الدور البارز لإداريي الألعاب الرياضية والمدربين.

بدوره، أوضح أحمد سعيد الجروان نائب رئيس مجلس الإدارة، أن تطلعات النادي للمرحلة المقبلة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أبناء إمارة الشارقة، بممارسة رياضات الدفاع عن النفس، وزيادة عدد الأندية التي يشرف عليها النادي فنياً.