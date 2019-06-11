«الوصف 127 » يتألق في « بحر دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

حقق طاقم القارب «الوصف 127» بقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش، إنجازاً رائعاً وفريداً في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، للموسم الرياضي البحري في دبي 2018-2019، والذي أسدل الستار عليه مؤخراً، بتنظيم ناجح من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وحرصت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على تقدير أصحاب الإنجازات في الموسم، عبر دروع التفوق التي تقدمها مع نهاية كل موسم، حيث تسلم طاقم القارب الوصف (127)، درع التفوق في احتفالية مصغرة بمقر النادي في الميناء السياحي، إضافة إلى أصحاب المركزين الثاني والثالث، القاربين «زلزال 170»، و«داحس 153».

وتمثل الإنجاز الكبير لطاقم القارب (الوصف 127)، في الفوز بالمركز الأول، والظفر بـ (ناموس) الموسم، متصدراً وبجدارة للترتيب العام لمنافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، برصيد 5 نقاط، ليعيش طاقم الفريق فرحة استثنائية وقتها في هذا الموسم، والذي لمع فيه اسم فريق «الوصف 127».

تتويج

ونافس القارب «الوصف 127»، العديد من الأسماء في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والتي سعت للفوز باللقب والحصول على لقب الموسم، لكن الأداء اللافت والقوي لطاقم القارب، قادهم في النهاية لتحقيق نتائج مذهلة وباهرة.

ولم يغب القارب الوصف عن منصات التتويج قط في ثلاث جولات، حيث حققوا الفوز بالمركز الأول مرتين، في الجولتين 1 و3، واللتين جرتا على التوالي يومي الثاني والعشرين من شهر سبتمبر، والعشرين من شهر أكتوبر الماضيين، فيما حل القارب ثالثاً في الجولة 2، والتي جرت يوم السادس من أكتوبر الماضي أيضاً، ليحصد مع النهاية مجموع نقاط قدره 5 نقاط.

وعاد المركز الثاني في الترتيب العام لطاقم القارب «زلزال 170» بقيادة النوخذة مروان عبد الله المرزوقي، والذي جمع 16 نقطة من 3 جولات، حيث نال المركز الرابع في الجولة الأولى، ثم المركز الثاني في الجولة الثانية، وحل في المركز العاشر في الجولة الثالثة الختامية، ليجلس في مركز الوصيف، في موسم سباقات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً.

واحتل المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، القارب «داحس 153»، بقيادة النوخذة حسن عبد الله المرزوقي، والذي جمع 19 نقطة، وهو نفس رصيد صاحب المركز الرابع، القارب «براق 33» بقيادة النوخذة راشد محمد الرميثي.

وأحدث الفارق بينهما حصول «داحس 153» على المركز الرابع في الجولة الثالثة الختامية، بينما نال القارب «براق 33» المركز الخامس، ليعطي هذا التفوق القارب «داحس 153» الأفضلية في احتلال المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة الموسم، بعد تساويهما في عدد النقاط.

ترتيب

وذهب المركز الخامس في الترتيب العام لبطولة دبي، إلى القارب «غازي 103»، بينما احتل القارب «برق 230»، المركز السادس، وجاء القارب «العلوي 187» في المركز السابع، ثم القارب «زيوريخ 156» في المركز الثامن، بينما أنهى القارب «العاصفة 87»، الموسم في المركز التاسع، وجاء القارب «شمردل 15» في المركز العاشر.

سعادة

من جانبه، عبر محمد حمد مصبح الغشيش، نوخذة القارب «الوصف 127»، عن سعادته الكبيرة بالفوز بالمركز الأول، والتتويج بناموس بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، في الموسم الرياضي البحري 2018-2019 بجدارة واستحقاق، وأكد الغشيش أن طاقم الفريق عاش هذا الموسم تجربة استثنائية وفريدة، تمثلت في الحصول على نتائج باهرة، أبرزها المركز الأول مرتين في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، في الجولتين 1 و3، والمركز الثالث في الجولة 2، ثم التفوق الكبير بمعانقة لقب كبير، هو الفوز بسباق دلما التاريخي الثاني شهر أكتوبر الماضي، والحصول أيضاً على المركز الخامس في أغلى سباقات الموسم، سباق القفال التاسع والعشرين.